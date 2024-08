Μέση Ανατολή: Στέλεχος της Φατάχ σκοτώθηκε από το ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο

Ένας αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης Φατάχ σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Σιδώνας στο νότιο Λίβανο.

Όπως γνωστοποίησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αρχηγός της παλαιστινιακής οργάνωσης και πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας, ένας αξιωματούχος της Φατάχ είναι νεκρός, ενώ η λιβανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Είναι η πρώτη φορά από την αρχή των διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών, πριν από λίγο περισσότερο από δέκα μήνες, που στοχοθετείται ένα στέλεχος του σχηματισμού του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο το αυτοκίνητο του Χαλίλ Μακντάχ, ο οποίος σκοτώθηκε, σύμφωνα με την πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Εξάλλου η σιιτική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα πως εξαπέλυσε επίθεση με σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο βόρειο Ισραήλ.

An Israeli drone targeted a vehicle in Saida late on Wednesday morning, killing Khalil al-Maqdah, a general in the Al-Aqsa Martyrs Brigades.https://t.co/EnXmOOUrxD pic.twitter.com/r2XT7ZsBlu