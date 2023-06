Συναγερμός σήμανε στις αρχές ασφαλείας του αεροδρομίου του Κισινάου στη Μολδαβία, καθώς αναφέρθηκαν πυροβολισμοί. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει σχολιάσει σχετικά με το περιστατικό. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αλλοδαπός – πιθανόν Ρώσος – στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη Μολδαβία άνοιξε πυρ μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κισινάου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novoski, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας, έκανε λόγο για δύο νεκρούς από το περιστατικό.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Μολδαβίας, Ντιάνα Φέτκο, είπε ακόμη ότι οι πτήσεις καθυστερούν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Παρασκευή (30.06.2023), ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στο αεροδρόμιο του Κισινάου με επιβάτες και υπαλλήλους να εκκενώνουν τον τερματικό σταθμό, όπως μετέδιδαν τα μολδαβικά μέσα ενημέρωσης.

Το μέσο ενημέρωσης Ziarul de Garda είχε αναφέρει ότι η αστυνομία βρισκόταν στο αεροδρόμιο και ένας άνδρας είχε οχυρωθεί μέσα αφού πυροβόλησε αρκετές φορές.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το περιστατικό και η κυβέρνηση δεν σχολίασε ακόμη.

Βίντεο με επιβάτες που έχουν απομακρυνθεί από το εσωτερικό του αεροδρομίου:

There was a shooting at the airport in #Chişinău, Capital of #Moldova, APA reports citing the Ministry of Internal Affairs of Moldova. pic.twitter.com/J5VFbFhbTP