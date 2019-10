Μπουρκίνα Φάσο: 16 νεκροί από επίθεση σε τζαμί

Με αίμα βάφτηκε ένα τζαμί στην Μπουρκίνα Φάσο, αφού πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ομάδα ενόπλων άνοιξε πυρ μέσα στο τζαμί, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας βαριά άλλους 2, με την Μπουρκίνα Φάσο να βυθίζεται στο πένθος.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο χωριό Σαλμόσι.

#BurkinaFaso: A group of unknown gunmen made an incursion this evening into the village of Salmossi, #Oudalan Province, and killed thirteen people (provision toll) after opening fire in the local mosque pic.twitter.com/NluwEx4x03

— MENASTREAM (@MENASTREAM) 12 Οκτωβρίου 2019