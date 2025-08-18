Νέα Υόρκη: Αποκλεισμένη η Times Square λόγω ύποπτου δέματος

Συναγερμός σήμανε στην Νέα Υόρκη αφού υποπτο δέμα εντοπίστηκε πριν λίγο στην πλατεία Times Square, στη γωνία της 43ης οδού, έξω από εγκαταστάσεις της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Η πλατεία έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, στο σημείο της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφορείου.

Επρόκειτο για ένα κυλινδρικό αντικείμενο που βρέθηκε έξω από τμήμα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης περίπου στις 10:30 (τοπική ώρα, 17:30 στην Ελλάδα).

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης συμβουλεύει τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή του Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

«Αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν… Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτησή του στο X.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son
August 18, 2025

WATCH: Times Square Evacuated Due To Reported Bomb Threat https://t.co/TEI6jc34ru — Off The Press (@OffThePress1) August 18, 2025

Μια αεροφωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα τμήμα δύο τετραγώνων της 7ης Λεωφόρου μεταξύ της 42ης και της 44ης Οδού κλειστό για την κυκλοφορία. Κανονικά, η περιοχή, μία από τις πιο πολυσύχναστες στο κέντρο του Μανχάταν, είναι γεμάτη με οχήματα και πεζούς τις καθημερινές το πρωί.

Η αστυνομία προχώρησε και στην εκκένωση του σταθμού του μετρό στην Times Square.

Times Square subway evacuated after suspicious package prompts bomb squad investigation https://t.co/DD2PCtRPbL pic.twitter.com/upGKHQAJzX — New York Post (@nypost) August 18, 2025

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.



Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025

Suspicious package in Times Square has shut down portions of the area.

Bomb squad on the scene.@PIX11News pic.twitter.com/qP3nM0LJCa — Dan Mannarino (@DanMannarino) August 18, 2025

Οι υπάλληλοι γραφείου σε ένα κτίριο στο κέντρο του κλειστού τμήματος της λεωφόρου κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα παράθυρα. Πολλοί συγκεντρώθηκαν στο λόμπι του 3 Times Square, στη γωνία της 43ης οδού.



