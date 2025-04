Νέα Υόρκη: Ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον – Έξι νεκροί

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Πέμπτης (10/04/2025) όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον στο Μανχάταν με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι νεκροί

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως στο ελικόπτερο που έπεσε στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη επέβαιναν τουλάχιστον δυο ενήλικοι και τρία παιδιά και πως πέντε επιβαίνοντες έχουν πεθάνει, ενώ αναζητείται στο νερό ακόμη ένα πτώμα.

Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν από τον ποταμό Χάντσον μετά από συντριβή ελικοπτέρου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε τη συντριβή στην προβλήτα 40 στις 15:17. Από τους πέντε ανθρώπους που ανασύρθηκαν από το ελικόπτερο, ο αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι τρεις ήταν παιδιά.

Όπως μεταδίδει το ABC News, στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άνθρωποι: ο πιλότος, δύο ενήλικοι και τρία παιδιά. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συνεχίζεται για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η κατάστασή τους δεν είναι γνωστή και οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν ένα πτώμα που αγνοείται, δήλωσε αξιωματούχος.

BREAKING Helicopter crash in Manhattan! A chopper has plunged upside down into the Hudson River near Pier 40, with Marine 1 responding.



Shocking scene unfolds as emergency crews rush to the site.



