Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή του στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Ρότσεστερ μετά από “μπαράζ” πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άντρα άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών που έκαναν πάρτι σε αυλή.

Άνθρωποι που είδαν το περιστατικό είπαν πως ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον 30 φορές. Οι νεκροί είναι ένα αγόρι και μια κοπέλα ηλικίας 18 και 22 ετών.

Μέχρι τώρα η αστυνομία δεν θεωρεί ότι σχετίζεται με τρομοκρατικό χτύπημα.

Another RPD technician van just arrived too. pic.twitter.com/WkVHEEdvNT

Mass shooting in Rochester, New York. Massive police presence, multiple people killed and possibly 10+ shot at multiple locations. pic.twitter.com/ortdKdCV5C