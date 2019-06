Νεκρό ανασύρθηκε το αγοράκι από το πηγάδι – Εικόνες σοκ

Ο δυο ετών Φατεχβίρ Σινγκ έπεσε την Πέμπτη στο πηγάδι βάθους 33 μέτρων και διαμέτρου 23 εκατοστών, την ώρα που έπαιζε στο χωράφι, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι του στην περιοχή Σανγκρούρ. Το πηγάδι αυτό είχε σκάψει η οικογένειά του για να ποτίζει το χωράφι της αλλά ήταν ανενεργό από το 1991.

«Το παιδί δεν ζει πια. Ανασύρθηκε στις 05:00 σήμερα» από τους διασώστες, δήλωσε στο AFP ο Βιτζάι Ίντερ Σίνγκλα, ένας βουλευτής της Παντζάμπ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ένα ελικόπτερο πρώτων βοηθειών όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Just in ; Cc tv footage of 2 year old #FatehveerSingh is still trapped inside 150-ft deep borewell in #Bhagwanpura #Sangrur #Punjab . For last about 30 hours Rescue operations are on to pull-out him from Borewell. @capt_amarinder pic.twitter.com/AuDppDdKmi

A two-year-old child fell into a 150-feet-deep bore in the village Bhagwan Pura of Sangrur (Punjab) . The closed bore was covered with a sack, and when the child started going over the saddle, the sack fell in due course. The child of Fatehvir Singh's parents was the only boy. pic.twitter.com/PpGjcJfqxW

— Sukhchain Singh (@Sukhcha39259470) June 7, 2019