Νικολάς Μαδούρο: Ξεκίνησε η δίκη στη Νέα Υόρκη – «Είμαι αθώος και τίμιος άνθρωπος»: Live οι εξελίξεις

Ο Τραμπ «έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία» στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ
Ο Αμερικανός πρεσβευτής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Mike Waltz, μίλησε μόλις τώρα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Είπε ότι ο Nicolas Maduro «δεν είναι μόνο ένας κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών», αλλά και ένας «παράνομος, αποκαλούμενος πρόεδρος», ο οποίος δεν ήταν αρχηγός κράτους.
«Αν ο ΟΗΕ και τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτό το σώμα απονέμουν νομιμότητα σε έναν παράνομο ναρκοτρομοκράτη και την ίδια μεταχείριση σε αυτό το καταστατικό ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου ή αρχηγού κράτους, τι είδους οργανισμός είναι αυτός;», λέει ο Waltz.
Αναφερόμενος στον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στη σύλληψη του Μαδούρο το Σαββατοκύριακο, λέει:
«Θέλω να επαναλάβω - ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία. Προσέφερε στον Μαδούρο πολλές ευκαιρίες διαφυγής, προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Ο Μαδούρο αρνήθηκε να τις δεχτεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι ο ναρκοτρομοκρατία πρέπει να σταματήσει, αλλά αυτή συνεχίστηκε.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διστάσουν να λάβουν μέτρα για την προστασία των Αμερικανών από τη μάστιγα της ναρκοτρομοκρατίας και επιδιώκουν την ειρήνη, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τον υπέροχο λαό της Βενεζουέλας».
