Νικολάς Μαδούρο: Ξεκίνησε η δίκη στη Νέα Υόρκη – «Είμαι αθώος και τίμιος άνθρωπος»: Live οι εξελίξεις

Ο Νικολάς Μαδούρο μιλά με μεταφραστή κάτι που ίσως δυσκολέψει τον δικαστή

Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο μιλάει με τη βοήθεια μεταφραστή κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα — κάτι που θα μπορούσε να δυσκολέψει τον δικαστή να περιορίσει το εύρος των απαντήσεων του Μαδούρο.

Ο ανώτερος νομικός αναλυτής του CNN, Elie Honig, δήλωσε ότι ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας «φαίνεται να απαντά λίγο περισσότερο από ό,τι ζητά ο δικαστής».

Για παράδειγμα, κατά την υποβολή της απολογίας του, ο Μαδούρο είπε: «Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος». Πρόσθεσε επίσης ότι είναι «ένας έντιμος άνθρωπος». Όταν ο δικαστής του ζήτησε να επιβεβαιώσει το όνομά του, ο Μαδούρο είπε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη στο σπίτι του.

Όταν οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις μεταφράζονται από διερμηνέα, «είναι πιο δύσκολο για έναν δικαστή να ελέγξει τη διαδικασία, γιατί αν κάποιος μιλάει αγγλικά, ο δικαστής μπορεί απλά να τον διακόψει αν λέει πάρα πολλά», είπε ο Χόνιγκ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαστής πρέπει να περιμένει να μεταφραστούν όλα. «Θα δούμε λοιπόν σε ποιο βαθμό ο Μαδούρο είναι πειθαρχημένος και παραμένει εντός των παραμέτρων του δικαστηρίου», πρόσθεσε ο Χόνιγκ.