Νικολάς Μαδούρο: Ξεκίνησε η δίκη στη Νέα Υόρκη – «Είμαι αθώος και τίμιος άνθρωπος»: Live οι εξελίξεις

Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι διευθύνει δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης στο οποίο συμμετέχουν τα καρτέλ Σιναλόα και Σέτας του Μεξικού, οι κολομβιανοί αντάρτες FARC και ομάδες από τη Βενεζουέλα

Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την απαγγελία εναντίον του κατηγοριών περί ναρκωτικών, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνέρχεται σήμερα για να συζητήσει την νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στην σύλληψή του.

Ο Μαδούρο μαζί με την επίσης συλληφθείσα σύζυγό του Σίλα Φλόρες μεταφέρθηκαν με συνοδεία ένοπλων φρουρών σήμερα το πρωί τοπική ώρα από το κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν με ελικόπτερο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

19:37 | 05.01.2026
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του εγκαταλείπουν την αίθουσα του δικαστηρίου

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του εγκατέλειψαν την αίθουσα του δικαστηρίου μετά την ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο έσκυψε για να μιλήσει στον Μαδούρο, ενώ αυτός μάζευε τα χαρτιά του.

Ο Μαδούρο σταμάτησε και γύρισε προς την κερκίδα πριν συνοδευτεί έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με τη σύζυγό του.

Υπενθυμίζουμε ότι και οι δύο δήλωσαν αθώοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο δικαστής τους ενημερώνει ότι θα τους ξαναδεί στις 17 Μαρτίου στις 11 π.μ.

19:35 | 05.01.2026
Στις 17 Μαρτίου η επόμενη ακροαματική διαδικασία

Ο Νικολά Μαδούρο κλήθηκε να εμφανιστεί στην επόμενη ακροαματική διαδικασία στις 17 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον καθορισμό της κατάλληλης ημερομηνίας, ο δικηγόρος υπεράσπισης του Μαδούρο επισήμανε «ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής».

Επίσης, αναφέρει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας και ζητά ένα έντυπο που μπορεί να συμπληρωθεί «ώστε να λάβει την κατάλληλη ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της κράτησής του».

Ο δικηγόρος υπεράσπισης της Σίλια Φλόρες αναφέρει επίσης ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας.

«Έχει σοβαρούς μώλωπες στα πλευρά της και θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα», λέει ο Μαρκ Ντόνελι.

19:30 | 05.01.2026
Ο Νικολάς Μαδούρο μιλά με μεταφραστή κάτι που ίσως δυσκολέψει τον δικαστή

Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο μιλάει με τη βοήθεια μεταφραστή κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα — κάτι που θα μπορούσε να δυσκολέψει τον δικαστή να περιορίσει το εύρος των απαντήσεων του Μαδούρο.

Ο ανώτερος νομικός αναλυτής του CNN, Elie Honig, δήλωσε ότι ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας «φαίνεται να απαντά λίγο περισσότερο από ό,τι ζητά ο δικαστής».

Για παράδειγμα, κατά την υποβολή της απολογίας του, ο Μαδούρο είπε: «Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος». Πρόσθεσε επίσης ότι είναι «ένας έντιμος άνθρωπος». Όταν ο δικαστής του ζήτησε να επιβεβαιώσει το όνομά του, ο Μαδούρο είπε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη στο σπίτι του.

Όταν οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις μεταφράζονται από διερμηνέα, «είναι πιο δύσκολο για έναν δικαστή να ελέγξει τη διαδικασία, γιατί αν κάποιος μιλάει αγγλικά, ο δικαστής μπορεί απλά να τον διακόψει αν λέει πάρα πολλά», είπε ο Χόνιγκ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαστής πρέπει να περιμένει να μεταφραστούν όλα. «Θα δούμε λοιπόν σε ποιο βαθμό ο Μαδούρο είναι πειθαρχημένος και παραμένει εντός των παραμέτρων του δικαστηρίου», πρόσθεσε ο Χόνιγκ.

19:29 | 05.01.2026
Το κατηγορητήριο

Στον Μαδούρο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία για τρομοκρατία ναρκωτικών, για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, για κατοχή πολυβόλων και για  κατοχή καταστροφικών συσκευών.

19:23 | 05.01.2026

Ο Μαδούρο κινείται στη θέση του και κοιτάζει τα έγγραφα του δικαστηρίου

Ενώ οι συζητήσεις μεταξύ του εισαγγελέα και του δικαστή συνεχίζονται στο δικαστήριο, οι συνάδελφοί μας που βρίσκονται στην αίθουσα περιγράφουν τις κινήσεις του Νικολά Μαδούρο.

Κινείται στη θέση του και σκύβει για να δει τα έγγραφα που βρίσκονται μπροστά στον δικηγόρο του, αφού δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες μιλούν στα ισπανικά και τα λόγια τους μεταφράζονται.

19:22 | 05.01.2026
Ο Μαδούρο ζητά προξενική επίσκεψη

Ο δικαστής ενημερώνει τον Νικολά Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες ότι έχουν το δικαίωμα να συμβουλευτούν προξενικούς αξιωματούχους.

Τους ρωτά αν κατανοούν τη δήλωσή του.

«Ναι, την κατανοούμε και θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί προξενική επίσκεψη», απαντά.

Ο δικαστής επιβεβαιώνει ότι θα γίνει η απαραίτητη ρύθμιση.

19:21 | 05.01.2026
Η Σίλια Φλόρες επίσης δηλώνει αθώα

Η προσοχή του δικαστηρίου στρέφεται τώρα στη σύζυγο του Νικολά Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, την οποία καλούν να σηκωθεί και να επιβεβαιώσει το όνομά της.

«Ναι, είμαι η Σίλια Φλόρες Μαδούρο, η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας», δηλώνει στο δικαστήριο.

Ο τόνος της είναι παρόμοιος με αυτόν του Μαδούρο, ο οποίος επέμεινε να περιγράψει τον εαυτό του ως πρόεδρο της Βενεζουέλας στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η Φλόρες επίσης δηλώνει αθώα για τις κατηγορίες, προσθέτοντας ότι είναι «εντελώς αθώα».

19:19 | 05.01.2026
Είμαι αθώος

Ο Νικολάς Μαδούρο αρνήθηκε και τις 4 κατηγορίες που του απήγγειλε το δικαστήριο. «Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας τίμιος άνθρωπος» είπε σύμφωνα με τον Guardian<

19:18 | 05.01.2026
Είμαι ο Μαδούρο και με συνέλαβαν στο Καράκας
 

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ο δικαστής Άλβιν Χελερστάιν ζήτησε από τον Μαδούρο να δηλώσει την ταυτότητά του.

«Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, συνελήφθησα στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο.

Ο Χελερστάιν του είπε ότι έχει δικαίωμα σε δωρεάν δικηγόρο αν δεν μπορεί να πληρώσει, και ότι μπορεί να αφεθεί ελεύθερος πριν από τη δίκη, εκτός αν υπάρχει λόγος να μην γίνει αυτό.

«Δεν γνώριζα αυτά τα δικαιώματα, ο κύριος δικαστής με ενημέρωσε τώρα», είπε ο Μαδούρο.

19:09 | 05.01.2026
Πλήθος συγκεντρώνεται έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου εμφανίζεται ο Μαδούρο

Πλήθος ανθρώπων έχει συγκεντρωθεί κοντά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου εμφανίζεται επί του παρόντος ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Δύο ομάδες χωρισμένες σε αντίθετα στρατόπεδα βρισκόταν στο σημείο για να διαδηλώσουν, με μερικούς να επευφημούν τη σύλληψή του και άλλους να διαμαρτύρονται εναντίον της.

Άνθρωποι που κυμάτιζαν σημαίες της Βενεζουέλας φώναζαν συνθήματα όπως: «Ποιοι είμαστε; Βενεζουέλα! Τι θέλουμε; Ελευθερία!»

Ένας άνθρωπος κρατούσε μια μεγάλη σημαία της Βενεζουέλας, καθώς και μια σημαία με τη φράση «Trump for king» (Τραμπ για βασιλιά). Ένας άλλος κρατούσε μια πινακίδα με τη φράση «Ελευθερώστε τους πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα».

Άλλοι κρατούσαν πανό με τη φράση «Ελευθερώστε τον πρόεδρο Μαδούρο». Κρατούσαν επίσης σημαίες της Βενεζουέλας. 

Άνθρωποι διαμαρτύρονται έξω από το δικαστήριο Daniel Patrick Moynihan των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Βενεζουέλας και της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο /REUTERS
19:08 | 05.01.2026
Ξεκίνησε η δίκη

Ο Νικολάς Μαδούρο μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, μαζί με τον εκπρόσωπό του και η δίκη ξεκίνησε. 

Φοράει πορτοκαλί πουκάμισο, μπεζ παντελόνι και πορτοκαλί παντόφλες ενώ φόρεσε ακουστικά για να μπορεί να ακούει την ισπανική μετάφραση. Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κάθεται δύο θέσεις μακριά, φορώντας παρόμοια ενδυμασία.

19:02 | 05.01.2026
REUTERS
19:01 | 05.01.2026
REUTERS
19:01 | 05.01.2026
Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο φτάνει στο ελικοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν, καθώς κατευθύνεται προς το δικαστήριο Daniel Patrick Manhattan των Ηνωμένων Πολιτειών / REUTERS
19:01 | 05.01.2026
Αεροφωτογραφία που δείχνει το όχημα που μεταφέρει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο να φτάνει στο δικαστήριο Daniel Patrick Moynihan Manhattan των Ηνωμένων Πολιτειών / REUTERS
19:00 | 05.01.2026
Φωτογραφίες από τη μεταφορά του Μαδούρο στο δικαστήριο
REUTERS
18:56 | 05.01.2026
Τι να περιμένουμε από την εμφάνιση του Μαδούρο στο δικαστήριο

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο θα εμφανιστεί σύντομα για πρώτη φορά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο μιας αμερικανικής επιχείρησης το Σάββατο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Ακολουθεί μια περιγραφή του τι μπορούμε να περιμένουμε από την σημερινή ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον ανώτερο νομικό αναλυτή του CNN, Elie Honig.

Πρώτον, θα πραγματοποιηθεί η απαγγελία κατηγοριών, κατά την οποία ο Μαδούρο θα ενημερωθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται και θα του δοθεί η ευκαιρία να δηλώσει την άποψή του.

Στη συνέχεια, ο δικαστής θα βεβαιωθεί ότι έχει διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης για τον Μαδούρο.

Έπειτα, ο δικαστής θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποφυλάκισης με εγγύηση — αν και είναι απίθανο να χορηγηθεί στον Μαδούρο.

Τέλος, ο δικαστής πιθανότατα θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης. Μπορεί να μάθουμε πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η υπόθεση, πόσο χρόνο θα έχουν τα μέρη για να υποβάλουν αιτήσεις και, ενδεχομένως, την ημερομηνία της δίκης.

18:54 | 05.01.2026
Ανοδικά κινούνται οι μετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών στη Γουόλ Στριτ

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τη δεδηλωμένη πρόθεση της Ουάσινγκτον να εκμεταλλευτεί τα κολοσσιαία πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.

Με την έναρξη της διαπραγμάτευσης, η μετοχή της Chevron κέρδισε 4,45% φτάνοντας τα 162,83 δολάρια, η Exxon Mobil κατέγραφε άνοδο 1,73% στα 124,77 δολάρια και η ConocoPhillips κέρδιζε 4,15%, στα 100,71 δολάρια.

Ανοδικά κινούνται και όλοι οι δείκτες: ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατά 0,18%, ο Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 0,92% και ο S&P 500 κατά 0,53%.

18:52 | 05.01.2026
Η στιγμή της μεταφοράς του Μαδούρο με το ελικόπτερο
18:50 | 05.01.2026
Ο γιος του Μαδούρο ζητά την απελευθέρωση του πατέρα του

Ο γιος του ανατραπέντος ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο μίλησε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης της χώρας.

Ο Νικολά Μαδούρο Γκερά αναφέρθηκε στον πατέρα του ως «Πρόεδρο Μαδούρο» και ζήτησε την απελευθέρωσή του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ακούστηκαν δυνατά χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Οι βουλευτές επανέλαβαν επίσης ότι η εκτελεστική αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε τα καθήκοντα της προέδρου και αναμένεται να ορκιστεί σύντομα.

18:49 | 05.01.2026
Ρωσία: Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στην «εποχή της αναρχίας και της κυριαρχίας με τη βία»

Ο Βασίλι Νεμπένζια, πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, μίλησε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα.

Καταδίκασε την παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα ως σοκαριστική για όσους είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε μια νέα προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ, επικεντρωμένη στη «διπλωματία και την αναζήτηση συμβιβασμού», προσθέτοντας:

«Η επίθεση εναντίον του ηγέτη της Βενεζουέλας... έχει γίνει προάγγελος της επιστροφής στην εποχή της αναρχίας και της κυριαρχίας των ΗΠΑ με τη βία, το χάος και την αναρχία».

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα «εγκλήματα» των ΗΠΑ και κάλεσε την Ουάσιγκτον να απελευθερώσει τον Νικολά Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Η Μόσχα είχε επανειλημμένα επαινέσει την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για την πιο ήπια στάση του απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και είχε δηλώσει ότι «συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με το όραμά μας».

18:48 | 05.01.2026
Ο Μαδούρο θα αντιμετωπίσει τον 92χρονο δικαστή που είπε «όχι» στον

Όταν ο Νικολά Μαδούρο εμφανιστεί στο δικαστήριο, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ώρα, θα αντιμετωπίσει μια αξιοσημείωτη προσωπικότητα στο δικαστικό έδρανο: τον 92χρονο Άλβιν Χέλερσταϊν.

Ο βετεράνος περιφερειακός δικαστής, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή το 1998 από τον Μπιλ Κλίντον, έχει εκδώσει αποφάσεις σε αρκετές υποθέσεις υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων:

Αξιώσεις αποζημίωσης για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
Εγκλήματα που σχετίζονται με τη γενοκτονία στο Νταρφούρ
Μια προτεινόμενη συμφωνία στην υπόθεση κατά του Χάρβεϊ Γουάινστιν

Ο Χέλερσταϊν σε ακροαματική διαδικασία σχετικά με την προσπάθεια του Τραμπ να αμφισβητήσει την καταδίκη του για δωροδοκία το 2023

Ο Χέλερσταϊν σε ακροαματική διαδικασία σχετικά με την προσπάθεια του Τραμπ να αμφισβητήσει την καταδίκη του για δωροδοκία το 2023Reuters

Έχει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο παρελθόν απέρριψε μια προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ να αμφισβητήσει την καταδίκη του στην υπόθεση της πληρωμής χρημάτων για τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς σχετικά με τις κατηγορίες για την ερωτική της σχέση.

Επίσης, διέταξε την αποφυλάκιση του πρώην δικηγόρου του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, το 2020, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση τον έστειλε πίσω στη φυλακή ως αντίποινα για το αποκαλυπτικό βιβλίο του Κόεν.

Πέρυσι, ο Χέλερσταϊν απέρριψε τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει φερόμενα μέλη συμμορίας από τη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είχε επικαλεστεί ακατάλληλα τον Νόμο περί Εχθρικών Αλλοδαπών.

18:47 | 05.01.2026
Ο Τραμπ «έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία» στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Mike Waltz, μίλησε μόλις τώρα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Είπε ότι ο Nicolas Maduro «δεν είναι μόνο ένας κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών», αλλά και ένας «παράνομος, αποκαλούμενος πρόεδρος», ο οποίος δεν ήταν αρχηγός κράτους.

«Αν ο ΟΗΕ και τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτό το σώμα απονέμουν νομιμότητα σε έναν παράνομο ναρκοτρομοκράτη και την ίδια μεταχείριση σε αυτό το καταστατικό ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου ή αρχηγού κράτους, τι είδους οργανισμός είναι αυτός;», λέει ο Waltz.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στη σύλληψη του Μαδούρο το Σαββατοκύριακο, λέει: 

    «Θέλω να επαναλάβω - ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία. Προσέφερε στον Μαδούρο πολλές ευκαιρίες διαφυγής, προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Ο Μαδούρο αρνήθηκε να τις δεχτεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι ο ναρκοτρομοκρατία πρέπει να σταματήσει, αλλά αυτή συνεχίστηκε. 

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διστάσουν να λάβουν μέτρα για την προστασία των Αμερικανών από τη μάστιγα της ναρκοτρομοκρατίας και επιδιώκουν την ειρήνη, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τον υπέροχο λαό της Βενεζουέλας».

18:46 | 05.01.2026
Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Μαδούρο στο δικαστήριο;

Καθώς πλησιάζει η δικάσιμος του Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, μαθαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος θα τους εκπροσωπήσει.

Ο Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο από τον Μπάρι Πόλακ, έναν δικηγόρο με έδρα την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα του δικαστηρίου.

Ο Πόλακ έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και πρόσφατα διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία αποδοχής ενοχής που οδήγησε στην αποφυλάκιση του Τζούλιαν Ασάνζ.

Ο Ασάνζ, εκδότης του WikiLeaks, κατηγορήθηκε βάσει του Νόμου περί Κατασκοπείας για τη δημοσίευση απόρρητων πληροφοριών.

Η Φλόρες θα εκπροσωπηθεί από τον Μαρκ Ντόνελι, έναν δικηγόρο με έδρα το Τέξας.

18:45 | 05.01.2026
Μέλος ένοπλης λαϊκής πολιτοφυλακής στη Βενεζουέλα
Βενεζουέλα: Διαταγή να συλλαμβάνεται όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ με στόχο τον Μαδούρο
Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν εντολή για επιχειρήσεις με στόχο να βρουν συνεργάτες των Αμερικανών
18:37 | 05.01.2026
Οι κατηγορίες κατά του Νικολάς Μαδούρο

Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι διευθύνει δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης στο οποίο συμμετέχουν τα καρτέλ Σιναλόα και Σέτας του Μεξικού, οι κολομβιανοί αντάρτες FARC και βενεζουελάνικες ομάδες με στόχο την διοχέτευση τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο αρνείται ανέκαθεν τις κατηγορίες και δηλώνει ότι πίσω τους κρύβονται τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

