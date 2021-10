Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann και Giorgio Parisi είναι οι τρεις επιστήμονες που βραβεύτηκαν φέτος με το νόμπελ Φυσικής.

Σύμφωνα με την Σουηδική Ακαδημία, το νόμπελ δόθηκε στους επιστήμονες για την τεράστια συνεισφορά τους στο να γίνουν κατανοητά πολύπλοκα φυσικά συστήματα, για τη μελέτη του κλίματος της γης και την πρόβλεψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5