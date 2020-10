Ντόλι Πάρτον, Ρίτα Γουίλσον, Τζόρντιν Σπαρκς ενώνουν τις δυνάμεις του κατά του καρκίνου του μαστού

Η Ντόλι Πάρτον συνοδευόμενη από διάσημες φίλες της παρουσίασε ένα νέο single για να συγκεντρώσει χρήματα για τον ερευνητικό οργανισμό για τον καρκίνο του μαστού Susan G. Komen for the Cure.

Η τραγουδίστρια σύμβολο της country μουσικής ένωσε τις δυνάμεις του με τις Μόνικα, Τζόρντιν Σπάρκς, Ρίτα Γουίλσον και Σάρα Έβανς για το «PINK», ένα νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Το νέο τραγούδι έγραψε η Βικτόρια Σο τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός πίσω από επιτυχίες όπως το «The River» του Γκαρθ Μπρουκς και το «Nobody Wants to Be Lonely» των Ρίκι Μάρτιν και Κριστίνα Αγκιλέρα.

«Είναι ένα τόσο όμορφο τραγούδι ελπίδας» είπε η Ντόλι Πάρτον για το PINK. «Έχω την τιμή να συνεργάζομαι με αυτές τις ισχυρές γυναίκες για να βοηθήσω στη στήριξη του σωτήριου έργου του Ιδρύματος Susan G. Komen» τόνισε.

«Ο καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των Αφρο-Αμερικανίδων γυναικών! Ο στόχος μου είναι να το αλλάξω αυτό» πρόσθεσε η Μόνικα. «Η ζωή μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα επηρεάστηκαν άμεσα από αυτήν την ασθένεια και θέλω όλοι να ζήσουμε σε έναν κόσμο χωρίς καρκίνο του μαστού. Ας κάνουμε το ροζ απλώς ένα ακόμη χρώμα» είπε.

«Ως νεότερη γυναίκα, ξέρω ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να είναι ένα ενδεχόμενο» δήλωσε η Τζορντίν Σπαρκς. «Αν εργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον, έτσι ώστε οι νεότερες γενιές να μην είναι αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Αυτό το τραγούδι περιγράφει το όραμα του πότε θα έρθει εκείνη η μέρα» ανέφερε.

«Το τραγούδι δεν είναι μόνο για κάποια που έχει επιζήσει ή που υποβάλλεται σε θεραπεία καρκίνου του μαστού, αλλά και για όποιον αγαπά κάποια που έχει προσβληθεί από καρκίνο του μαστού» πρόσθεσε η Ρίτα Γουίλσον, επιζήσασα και η ίδια από τη νόσο. «Αυτό μου αρέσει σε αυτό το τραγούδι» είπε.

«Αφού τραγούδησα στο Opry Goes Pink (σόου για τη συγκέντρωση πόρων για το ερευνητικό έργο για τον καρκίνο του μαστού) πέρυσι, είμαι ενθουσιασμένη που θα υποστηρίξω ξανά το Ίδρυμα Susan G. Komen φέτος» δήλωσε η Σάρα Έβανς. «Υπάρχει κάτι μαγικό που συμβαίνει όταν οι γυναίκες ενώνονται μαζί για να φέρουν μία θετική αλλαγή στον κόσμο, για τις αδελφές και τις κόρες μας» σημείωσε.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος, Πόλα Σνάιντερ, η οποία είναι επίσης επιζήσασα από καρκίνο του μαστού, πρόσθεσε: «Σε μια στιγμή, η ζωή ενός ατόμου αλλάζει για πάντα – υπάρχει ζωή πριν από τον καρκίνο του μαστού και ζωή μετά. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που αυτές οι ισχυρές γυναίκες έχουν αφιερώσει χρόνο και ταλέντο για να μας βοηθήσουν να προωθήσουμε την αποστολή μας και να δώσουμε μια στιγμή ελπίδας σε όλες όσες πλήττονται από καρκίνο του μαστού. Μαζί, θα σώσουμε ζωές και θα φθάσουμε πιο κοντά σε έναν κόσμο χωρίς καρκίνο του μαστού» επισήμανε.