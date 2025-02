Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Γάζας και εγώ θα πάω εκεί

Να επισκεφθεί τη Γάζα υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση – σοκ που έκανε πως οι ΗΠΑ θα «πάρουν τον έλεγχο» του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 15 μήνες πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να ταξιδέψει στη Γάζα, τον έλεγχο της οποίας σκοπεύει να τον αναλάβουν οι ΗΠΑ, όπως είπε ο ίδιος τα ξημερώματα της Τετάρτης (05.02.2025), σε νέες δηλώσεις που έκανε μετά τις συνομιλίες του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον.

«Λατρεύω το Ισραήλ και θα πάω εκεί κάτω, και θα πάω στη Γάζα και στη Σαουδική Αραβία και σε πολλά άλλα μέρη παντού στη Μέση Ανατολή», είπε ο Τραμπ, στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Δεν διευκρίνισε πότε σκοπεύει να κάνει την περιοδεία.

“The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn