Ντόχα: Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση «αποκεφαλισμού» της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς – «Ο Τραμπ ενέκρινε το πλήγμα ακριβείας»

Το Κατάρ καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα τα οποία χαρακτήρισε «δειλά» - Τα πρόσωπα «κλειδιά» που έβαλαν στο στόχαστρο οι IDF
Καπνός στην Ντόχα μετά την ισραηλινή επίθεση
Καπνός στην Ντόχα μετά την ισραηλινή επίθεση / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Με τις «ευλογίες» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ έστειλε νέο «μήνυμα ισχύος» στην Χαμάς εξαπολύοντας πλήγμα ακριβείας, με στόχο την εξουδετέρωση της πολιτικής ηγεσίας του παλαιστινιακού εξτρεμιστικούς κινήματος, στην Ντόχα του Κατάρ.

Λίγο μετά τις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) σείστηκε η Ντόχα από πολλαπλές εκρήξεις λόγω της καταστροφικής επίθεσης του Ισραήλ, με αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν συγκλονισμένοι στο Reuters ότι πυκνός καπνός έχει τυλίξει την πόλη.

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό Κανάλι 12, επρόκειτο για απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς, τα οποία βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Η επιβεβαίωση της επίθεσης δεν άργησε, αφού οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι στόχος της επιχείρησης ήταν τα κεντρικά γραφεία της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς.

Ειδικότερα, οι IDF αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Σιν Μπετ, ένα πλήγμα ακριβείας στην Ντόχα που είχε στόχο μέλη της ανώτερης ηγεσίας της Χαμάς, τα οποία κατηγορεί «για την οργάνωση και την εκτέλεση της αιματηρής επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Ακόμα, επισημαίνουν ότι ελήφθησαν μέτρα πρόληψης ώστε να μην υπάρξουν παράπλευρες απώλειες από την ισραηλινή επίθεση, η οποία πήρε την κωδική ονομασία «Κορυφή της Φωτιάς»

Γι’ αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβείας και πληροφορίες επί του εδάφους ώστε το πλήγμα ακριβείας να έχει ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση των στόχων και όχι άμαχου πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή.

 

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές πληροφόρησης που μίλησαν στο Κανάλι 12, η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο συνάντηση κορυφαίων στελεχών της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας του εξτρεμιστικού ισλαμιστικού κινήματος, ο Χαλίλ αλ Χάγια, αλλά και ο Χαλέντ Μεσάαλ, τον οποίο το Ισραήλ προσπάθησε να δολοφονήσει στην Ιορδανία το 1997.

Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το «πράσινο φως» για την επίθεση στην Ντόχα, πιθανώς λόγω της υψηλής συμβολικής αξίας του πλήγματος.

Το Κατάρ καταδικάζει την επίθεση

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ «καταδικάζει έντονα» την ισραηλινή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς την «δειλή».

Ακόμα, αναφέρει ότι «η ισραηλινή εγκληματική επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων στο Κατάρ».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ πρόσθεσε πως η χώρα του «δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε καμία πράξη που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την κυριαρχία του».

