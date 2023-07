Αθώος κρίθηκε ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, Κέβιν Σπέισι, στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για σεξουαλικές επιθέσεις. Οι ένορκοι έλαβαν αυτή την απόφαση στο δικαστήριο Southwark Crown στο Λονδίνο σήμερα Τετάρτη (26.7.2023).

Οι ένορκοι έκαναν 2 ημέρες για να λάβουν την απόφασή τους, την οποία ανακοίνωσαν σήμερα. Ο Κέβιν Σπέισι είναι αθώος για τις 9 κατηγορίες που αντιμετώπιζε μετά από καταγγελίες, για σεξουαλική επίθεση, άσεμνη παρενόχληση αλλά και τη σοβαρότερη κατηγορία από όλες, ότι εξανάγκασε άτομο να προβεί σε διεισδυτική σεξουαλική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το Variety, ο Κέβιν Σπέισι ξέσπασε σε κλάματα όταν άκουσε την απόφαση, η οποία βγήκε μετά από περίπου 4,5 εβδομάδες που εκδικαζόταν η υπόθεση στο δικαστήριο Southwark Crown στο Λονδίνο. Η νομική ομάδα του τον χάιδευε στην πλάτη για να τον ηρεμήσει.

Ο Αμερικανός βραβευμένος ηθοποιός και πρώην πρωταγωνιστής του House of Cards, της τελευταίας σημαντικής δουλειάς του πριν ξεσπάσουν τα σεξουαλικά σκάνδαλα, άφησε έναν δυνατό αναστεναγμό ανακούφισης, ευχαρίστησε τους ενόρκους και εθεάθη να σκουπίζει το πρόσωπό του με ένα χαρτομάντιλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Κέβιν Σπέισι, ο οποίος σήμερα γίνεται 64 ετών.

«Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς εδώ καταλαβαίνετε ότι έχω πολλά που πρέπει να επεξεργαστώ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κέβιν Σπέισι στα ΜΜΕ μετά την αποχώρησή του από τη δικαστική αίθουσα.

«Θα ήθελα να πω ότι είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στους ενόρκους που αφιέρωσαν χρόνο για να εξετάσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία και όλα τα γεγονότα πριν πάρουν την απόφασή τους», συμπλήρωσε ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος και δικαιωμένος από το δικαστικό αποτέλεσμα.

