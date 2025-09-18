Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην εξοχική κατοικία του Κιρ Στάρμερ – Συζητούν για επενδυτικό πακέτο 180 δισ. ευρώ – Δείτε live

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη από το Κάστρο του Γουίνδσορ στο Τσέκερς με ελικόπτερο - Τον υποδέχτηκαν ο βρετανός πρωθυπουργός με τη σύζυγό του
Τραμπ Στάρμερ
Ο Τραμπ με τον Στάρμερ και τη γυναίκα του / Stefan Rousseau / Pool via REUTERS

Στη βρετανική εξοχική πρωθυπουργική κατοικία Τσέκερς βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ όπου θα έχει συνάντηση με τον Κιρ Στάρμερ. Ο Τραμπ ολοκληρώνει σήμερα την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τον Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκαν ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τη σύζυγό του, Λαίδη Βικτόρια Στάρμερ. Στη συνέχεια μπήκαν στο Τσέκερς για να ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σήμερα, Πέμπτη (18.09.2025), για συνομιλίες, στο επίκεντρο των οποίων αναμένεται να βρεθούν διεθνή ζητήματα και όχι εσωτερικά, στα οποία το Λονδίνο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανοιχτά μέτωπα.

Τραμπ Στάρμερ
Ο Τραμπ συναντά τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ / Stefan Rousseau / Pool via REUTERS

Οι Στάρμερ και Τραμπ, αφού δουν τα αρχεία του Ουίνστον Τσόρτσιλ, θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών. Σε αυτήν αναμένεται να συζητήσουν μια σειρά από θέματα με κυρίαρχο τις Αμερικανικές επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επενδυτικό πακέτο των ΗΠΑ, που αναμένεται να ανακοινωθεί, θα φτάνει τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μια σειρά από συμφωνίες που θα αφορούν τις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια, την άμυνα κτλ.

Στις συζητήσεις αυτές θα συμμετέχει και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Αργότερα οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί και με την ηγέτη της αντιπολίτευσης Κέμι Μπάντενοχ.

Η βασιλική υποδοχή και το μεγαλοπρεπές δείπνο

Σε ένα μεγαλοπρεπές σκηνικό με υψηλούς συμβολισμούς ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα υποδέχτηκαν χθες, Τετάρτη με όλες τις τιμές τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, που πραγματοποποιούν διημερή, ιστορική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βασιλικό δείπνο σε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ
Βασιλικό δείπνο σε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ / Evan Vucci / Pool via REUTERS
Το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις
Το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις Aaron Chown/Pool via REUTERS
Η Μελάνια Τραμπ με την Καμίλα
Δίχασε το φόρεμα της Μελάνια Τραμπ REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

Η πρώτη ημέρα της δεύτερης κρατικής επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν γεμάτη με πολλές γιορτινές εκδηλώσεις, όπως μοναδικά ορίζει το βρετανικό βασιλικό πρωτόκολλο. Από κανονιοβολισμούς και παρελάσεις με άμαξες και έφιππους στρατιωτικούς του Συντάγματος Έφιππης Φρουράς πλαισιωμένους από μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών σωμάτων, μέχρι πτήσεις των περίφημων Red Arrows.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μεγαλοπρεπές δείπνο που παραχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Προσκεκλημένοι ήταν 160 άτομα κυρίως μέλη της βασιλικής οικογένειας, βρετανοί πολιτικοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι που συνοδεύουν τον πρόεδρο Τραμπ. Πρόεδρος και βασιλιάς κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον σε ένα τραπέζι δεξιώσεων που χρειάστηκε μια εβδομάδα για να στηθεί.

Το να είσαι ο πρώτος πρόεδρος που έλαβε πρόσκληση για δεύτερη κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα «μοναδικό προνόμιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος δε, σημείωσε πως ελπίζει να είναι η τελευταία φορά που κάποιος θα προσκληθεί δύο φορές.

Στη συνέχεια έκανε μια εκτενή αναφορά στην «ειδική σχέση» που ιστορικά διέπει τις δύο χώρες λέγοντας πως «η λέξη ξεχωριστή δεν είναι ικανή να αποδώσει την πραγματικότητα».

Ο βασιλιάς, με τη σειρά του, μίλησε για την «ακλόνητη εμπιστοσύνη στη φιλία» των δυό χωρών, αλλά και στην «κοινή δέσμευση για ανεξαρτησία και ελευθερία».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ με τη σύζυγο του σε μια ιδιωτική στιγμή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κατέθεσαν στεφάνι στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ.

