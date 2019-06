Ο Πρίγκιπας Χάρι σνόμπαρε τον Τραμπ μετά την προσβολή στη Μέγκαν!

Η αλήθεια είναι ότι κατά την διάρκεια της ξενάγησης που έκανε το απόγευμα της Δευτέρας η Βασίλισσα Ελισάβετ στον Ντόναλντ Τραμπ ο Πρίγκιπας Χάρι ήρθε σε δύσκολη θέση αφού βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον άνθρωπο που έβρισε την γυναίκα του. Ο Χάρι έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τον Τραμπ καθώς βρέθηκαν στον ίδιο χώρο μέσα στο Μπάκινγχαμ.

The Queen, President Trump and the First Lady view a display of items from the Royal Collection illustrating the enduring relationship between the US and the UK. #USStateVisit pic.twitter.com/gPuI5Ziab6

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019