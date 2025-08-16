Κόσμος

Ο Τραμπ κάλεσε στη συνάντηση με Ζελένσκι τους Μακρον, Μερτς και Στάρμερ – «Θα απαντήσουν από κοινού»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ξεκαθαρίσει την θέση τους και δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να παραχωρηθούν ουκρανικά εδάφη στην Ρωσία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα 18 Αυγούστου στον Λευκό Οίκο, εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD που επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές.οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού» στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ξεκαθαρίσει την θέση τους και δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να παραχωρηθούν ουκρανικά εδάφη στην Ρωσία ενώ θα εντείνουν τις πιέσεις και τις κυρώσεις απέναντι στη Μόσχα. 

