Ο Τζο Κεντ στο στόχαστρο του FBI για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών – «Κρίσιμο λάθος η εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ»

Νέα σοβαρή εξέλιξη στο ήδη εκρηκτικό σκηνικό της Ουάσιγκτον, καθώς το FBI φέρεται να ερευνά τον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, για πιθανές διαρροές απόρρητων πληροφοριών, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CBS, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, η έρευνα του FBI αφορά διαρροές διαβαθμισμένων πληροφοριών και είχε ξεκινήσει πριν από την παραίτηση του Κεντ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το στοιχείο αυτό προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποχώρησή του, η οποία επισήμως συνδέθηκε με τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τζο Κεντ είχε διορισθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ επικεφαλής του Κέντρου που ήταν αρμόδιο για να αναλύει και να συντονίζει την απάντηση των ΗΠΑ στις τρομοκρατικές απειλές και με το αξίωμα αυτό ήταν ο κύριος σύμβουλος του προέδρου σε θέματα αντιτρομοκρατίας.

Η δήλωση παραίτησης και οι αιχμές για «αμερικανικό λόμπι»

Ο Κεντ γνωστοποίησε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση Τραμπ με δήλωσή του στην πλατφόρμα X, στην οποία εξέφρασε τις ανησυχίες του για τη δικαιολόγηση των στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν, αναφέροντας ότι «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση» να στηρίξει τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης

«Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», έγραψε ο Κεντ.

Tucker Carlson: Was Iran on the verge of getting a nuclear weapon?



Joe Kent: No, they weren’t. They weren’t in June either.



The Iranians have had a religious ruling, a fatwa, against actually developing a nuclear weapon since 2004. That’s been in place since 2004.



Απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι πάντα πίστευε πως ο Κεντ ήταν «αδύναμος σε θέματα ασφάλειας» και ότι αν κάποιος στην κυβέρνησή του δεν πίστευε ότι το Ιράν αποτελεί απειλή, «δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, έχουν έκτοτε επιδιώξει να πάρουν αποστάσεις από τον Κεντ και τις εκτιμήσεις του.

«Η εξόντωση Χαμενεΐ ήταν το τελευταίο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε»

Σε μια παρέμβαση που προκαλεί αίσθηση ο Τζο Κεντ υποστήριξε ότι όχι μόνο ο πόλεμος αλλά και η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ ήταν ένα κρίσιμο λάθος με επικίνδυνες συνέπειες. Μιλώντας στον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον εμφανίστηκε κατηγορηματικός: η αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν «ήταν το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε ποτέ να έχουμε κάνει».

Ο Κεντ προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι ο Χαμενεΐ δεν αποτελούσε μόνο σύμβολο εξουσίας, αλλά και παράγοντα συγκράτησης.

«Μετρίαζε το πυρηνικό τους πρόγραμμα, απέτρεπε την απόκτηση πυρηνικού όπλου», αναφέρει, αμφισβητώντας την κυρίαρχη αφήγηση περί άμεσης απειλής από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξόντωση του ανώτατου ηγέτη μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ: ενισχύει τη συσπείρωση γύρω από το καθεστώς και ανοίγει τον δρόμο για ακόμη πιο σκληρές επιλογές.

«Αν τον βγάλεις από τη μέση, ο κόσμος θα συσπειρωθεί γύρω από το καθεστώς και τον επόμενο αγιατολάχ», σημειώνει, προσθέτοντας ότι όλα τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Κεντ αναφέρθηκε και στον διάδοχο, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εκτιμώντας ότι η νέα ηγεσία θα είναι πιθανότατα πιο αδιάλλακτη.

Γιατί μίλησε δημόσια

Ο Κεντ είπε ότι αποφάσισε να μιλήσει επειδή ένιωθε ότι η φωνή του «καταπνιγόταν» πριν φτάσει στον Λευκό Οίκο. «Έγινε ξεκάθαρο ότι το μήνυμά μας δεν περνούσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν έμενα, θα προσπαθούσα να κάνω μικρές αλλαγές εκ των έσω, αλλά η δυνατότητά μου να ακουστώ και να παρουσιάσω δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με την πορεία της κυβέρνησης θα καταπνιγόταν πριν φτάσει καν στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε.

Ο Κεντ δήλωσε, ακόμα, ότι μίλησε απευθείας με τον Τραμπ πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ ευγενικό» και «σεβαστικό».

«Του εξήγησα γιατί φεύγω και με άκουσε», είπε, προσθέτοντας ότι η συζήτησή τους ήταν καλή. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία να μιλήσουν ξανά στο μέλλον, σημειώνοντας ότι «χώρισαν σε καλό κλίμα».