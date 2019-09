Ολλανδία: Οικογενειακή τραγωδία – Αστυνομικός σκότωσε τους δικούς του και αυτοκτόνησε!

Ένας Ολλανδός αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο μικρά παιδιά του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στην Ολλανδία, στη μικρή πόλη στο Ντόρντρεχτ, κοντά στο Ρότερνταμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

