Όσκαρ 2020 – Βραβεία Oscar: Οι υποψηφιότητες και όσα πρέπει να γνωρίζετε

OSCAR 2020. Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 τις υποψηφιότητες Όσκαρ 2020. Ο «Joker» του Τοντ Φίλιπς ηγείται της φετινής κούρσας στις υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας συνολικά 11 (στις κατηγορίες: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α’ ανδρικού ρόλου, διασκευασμένου σεναρίου, φωτογραφίας, μοντάζ, ήχου, ηχητικού μοντάζ, κοστουμιών, μουσικής, μακιγιάζ και κομμώσεις), ενώ ακολουθούν οι ταινίες των Μάρτιν Σκορσέζε («Ο Ιρλανδός»), Κουέντιν Ταραντίνο («Κάποτε στο Χόλιγουντ») και Σαμ Μέντες («1917») με 10 υποψηφιότητες. Η ταινία “Joker” είναι υποψήφια στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου και σε πολλές τεχνικές κατηγορίες.

Την ίδια στιγμή, τα «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν- Χο, μια ταινία από τη Νότια Κορέα, συγκεντρώνουν 6 υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένων εκείνων της καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, διεθνούς ταινίας, πρωτότυπου σεναρίου, μοντάζ και καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Έξι υποψηφιότητες συγκεντρώνουν επίσης η «Ιστορία Γάμου» του Νόα Μπάουμπακ, το «Jojo Rabbit» του Τάικα Γουαϊτίτι, και οι «Μικρές Κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουιγκ, με κοινό στοιχείο πως κανείς από τους σκηνοθέτες τους δεν ψηφίστηκε στη δική τους κατηγορία.

Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας διεκδικούν οι εξής ταινίες: «Κόντρα σε όλα», «Ο Ιρλανδός», «Jojo Rabbit», «Joker», «Μικρές Κυρίες», «Ιστορία Γάμου», «1917», «Κάποτε στο Χόλιγουντ», «Παράσιτα». Στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας δεν υπάρχει καμία γυναίκα υποψήφια. Υποψήφιοι είναι οι: Μάρτιν Σκορσέζε («Ο Ιρλανδός»), Τοντ Φίλιπς («Joker»), Σαμ Μέντες («1917»), Κουέντιν Ταραντίνο («Κάποτε στο Χόλιγουντ»), Μπονγκ Τζουν-Χο («Παράσιτα»).

Το Όσκαρ Α ανδρικού ρόλου διεκδικούν ο Αντόνιο Μπαντέρας για την ταινία «Πόνος και Δόξα», ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ», ο Άνταμ Ντράιβερ για την «Ιστορία Γάμου», ο Χοακίν Φίνιξ για το «Joker» και ο Τζόναθαν Πράις για το «The Two Popes». Εκτός πεντάδας έμεινε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Στην κατηγορία για το Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου συναγωνίζονται η Σίνθια Ερίβο για την ερμηνεία της στο «Harriet», η Σκάρλετ Γιόχανσον για την «Ιστορία Γάμου», η Σίρσα Ρόναν για τις «Μικρές Κυρίες», η Σαρλίζ Θερόν για το «Bombshell» και η Ρενέ Ζελβέγκερ για το «Judy».

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2020

Υποψηφιότητες Όσκαρ Καλύτερης ταινίας:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Υποψηφιότητες Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου:

Αντόνιο Μπαντέρας “Pain and Glory”

Λεονάρντο Ντι Κάπριο “Once Upon a Time in Hollywood”

Ανταμ Ντράιβερ “Marriage Story”

Χοακίν Φοίνιξ “Joker”

Τζόναθαν Πράις “The Two Popes”

Υποψηφιότητες Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου:

Σύνθια Ερίβο “Harriet”

Σκάρλετ Γιόχανσον “Marriage Story”

Σαοΐρζε Ρόναν “Little Women”

Σαρλίζ Θερόν “Bombshell”

Ρενέ Ζελβέγκερ “Judy”

Υποψηφιότητες Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου:

Τομ Χανκς, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Άντονι Χόπκινς, “The Two Popes”

Αλ Πατσίνο, “The Irishman”

Τζο Πέσι, “The Irishman”

Μπραντ Πιτ, “Once Upon a Time in Hollywood”

Υποψηφιότητες Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου:

Κάθι Μπέιτς, “Richard Jewell”

Λόρα Ντερν, “Marriage Story”

Σκάρλετ Γιόχανσον, “Jojo Rabbit”

Φλόρενς Πακ, “Little Women”

Μαργκότ Ρόμπι, “Bombshell”

Υποψηφιότητες Όσκαρ Σκηνοθεσίας:

Μάρτιν Σκορτσέζε, “The Irishman”

Τοντ Φίλιπς, “Joker”

Σαμ Μέντες, “1917”

Κουέντιν Ταραντίνο, “Once Upon a Time in Hollywood”

Μπονγκ Χουν Χο, “Parasite”

Υποψηφιότητες Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων:

“How to Train Your Dragon: The Hidden World” Dean DeBlois

“I Lost My Body” Jeremy Clapin

“Klaus” Sergio Pablos

“Missing Link” Chris Butler

“Toy Story 4” Josh Cooley

Υποψηφιότητες Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων μικρού μήκους:

“Dcera,” Daria Kashcheeva

“Hair Love,” Matthew A. Cherry

“Kitbull,” Rosana Sullivan

“Memorable,” Bruno Collet

“Sister,” Siqi Song

Υποψηφιότητες Όσκαρ Διασκευασμένου σεναρίου:

“The Irishman,” Steven Zaillian

“Jojo Rabbit,” Taika Waititi

“Joker,” Todd Phillips, Scott Silver

“Little Women,” Greta Gerwig

“The Two Popes,” Anthony McCarten

Υποψηφιότητες Όσκαρ Πρωτότυπου σεναρίου:

“Knives Out,” Rian Johnson

“Marriage Story,” Noah Baumbach

“1917,” Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

“Once Upon a Time in Hollywood,” Quentin Tarantino

“Parasite,” Bong Joon-ho, Jin Won Han

Υποψηφιότητες Όσκαρ Φωτογραφίας:

“The Irishman,” Rodrigo Prieto

“Joker,” Lawrence Sher

“The Lighthouse,” Jarin Blaschke

“1917,” Roger Deakins

“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson

Υποψηφιότητες Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ:

“American Factory,” Julia Rieichert, Steven Bognar

“The Cave,” Feras Fayyad

“The Edge of Democracy,” Petra Costa

“For Sama,” Waad Al-Kateab, Edward Watts

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Υποψηφιότητες Όσκαρ Καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους:

“In the Absence,” Yi Seung-Jun and Gary Byung-Seok Kam

“Learning to Skateboard in a Warzone,” Carol Dysinger

“Life Overtakes Me,” Kristine Samuelson and John Haptas

“St. Louis Superman,” Smriti Mundhra and Sami Khan

“Walk Run Cha-Cha,” Laura Nix

Υποψηφιότητες Όσκαρ ταινίας Μικρού μήκους:

“Brotherhood,” Meryam Joobeur

“Nefta Football Club,” Yves Piat

“The Neighbors’ Window,” Marshall Curry

“Saria,” Bryan Buckley

“A Sister,” Delphine Girard

Υποψηφιότητες Όσκαρ Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας:

“Corpus Christi,” Jan Komasa

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

“Les Miserables,” Ladj Ly

“Pain and Glory,” Pedro Almodovar

“Parasite,” Bong Joon Ho

Υποψηφιότητες Όσκαρ Μοντάζ:

“Ford v Ferrari,” Michael McCusker, Andrew Buckland

“The Irishman,” Thelma Schoonmaker

“Jojo Rabbit,” Tom Eagles

“Joker,” Jeff Groth

“Parasite,” Jinmo Yang

Υποψηφιότητες Όσκαρ Μοντάζ ήχου:

“Ford v Ferrari,” Don Sylvester

“Joker,” Alan Robert Murray

“1917,” Oliver Tarney, Rachel Tate

“Once Upon a Time in Hollywood,” Wylie Stateman

“Star Wars: The Rise of SkyWalker,” Matthew Wood, David Acord

Υποψηφιότητες Όσκαρ Μιξάζ:

“Ad Astra”

“Ford v Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

Υποψηφιότητες Όσκαρ Παραγωγής:

“The Irishman,” Bob Shaw and Regina Graves

“Jojo Rabbit,” Ra Vincent and Nora Sopkova

“1917,” Dennis Gassner and Lee Sandales

“Once Upon a Time in Hollywood,” Barbara Ling and Nancy Haigh

“Parasite,” Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, and Cho Hee

Υποψηφιότητες Όσκαρ Μουσικής:

“Joker,” Hildur Guðnadóttir

“Little Women,” Alexandre Desplat

“Marriage Story,” Randy Newman

“1917,” Thomas Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams

Υποψηφιότητες Όσκαρ Τραγουδιού:

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” “Toy Story 4”

“I’m Gonna Love Me Again,” “Rocketman”

“I’m Standing With You,” “Breakthrough”

“Into the Unknown,” “Frozen 2”

“Stand Up,” “Harriet”

Υποψηφιότητες Όσκαρ Μέικ απ και κομμώσεις

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

Υποψηφιότητες Όσκαρ Κοστουμιών:

”The Irishman,” Sandy Powell, Christopher Peterson

“Jojo Rabbit,” Mayes C. Rubeo

“Joker,” Mark Bridges

“Little Women,” Jacqueline Durran

“Once Upon a Time in Hollywood,” Arianne Phillips

Υποψηφιότητες Όσκαρ Οπτικών Εφέ:

“Avengers Endgame”

“The Irishman”

“1917”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την απονομή στα Βραβεία Όσκαρ 2019, καθώς και όλους τους νικητές.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την απονομή στα Βραβεία Όσκαρ 2018, καθώς και όλους τους νικητές.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την απονομή στα Βραβεία Όσκαρ 2017, καθώς και όλους τους νικητές.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την απονομή στα Βραβεία Όσκαρ 2016, καθώς και όλους τους νικητές.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την απονομή στα Βραβεία Όσκαρ 2015, καθώς και όλους τους νικητές.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα Όσκαρ 2020

Τα 8.469 μέλη της Ακαδημίας των Όσκαρ ψήφισαν από τις 2 έως τις 7 Ιανουαρίου και για τις 24 κατηγορίες των Όσκαρ 2020, από αυτή της Καλύτερης Φωτογραφίας έως την Καλύτερη Διεθνή Ταινία Μεγάλου Μήκους. Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2020 γίνεται σχεδόν ένα μήνα πριν την μεγάλη τελετή, η οποία ούτε φέτος θα έχει κεντρικό παρουσιαστή. Η απονομή των Όσκαρ 2020 θα γίνει τα ξημερώματα της 10ης Φεβρουαρίου (ώρα Ελλάδας) στο Dolby Theater.

Δείτε εδώ πως είχε μεταδώσει το newsit.gr λεπτό προς λεπτό την απονομή Όσκαρ 2019.

Δείτε πως είχε μεταδώσει το newsit.gr λεπτό προς λεπτό την απονομή Όσκαρ 2018.

Όσκαρ 2020 με διπλή υποψηφιότητα

Στα Όσκαρ 2020, για την «Ιστορία Γάμου» η Σκάρλετ Γιόχανσον προτάθηκε για Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου, ενώ… χώρεσε και στην πεντάδα του Β Γυναικείου ρόλου, για το «Τζότζο». Η πρώτη φορά μετά από το 2008 που ένας ηθοποιός έχει δύο υποψηφιότητες στην ίδια διοργάνωση. Στα Όσκαρ του 2008 η Κέιτ Μπλάνσετ είχε καταφέρει να έχει δύο υποψηφιότητες, για τις ταινίες «Elizabeth: The Golden Age» και «I’m Not There» αλλά δεν πήρε κανένα Όσκαρ.