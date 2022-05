Το 82% των Ουκρανών πιστεύει ότι η Ουκρανία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραχωρήσει κανένα από τα εδάφη της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με νέα έρευνα ενός από τα πιο έγκυρα δημοσκοπικά ινστιτούτα της Ουκρανίας.

Στη δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου μεταξύ 13 και 18 Μαΐου και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν στηρίζει εδαφικές παραχωρήσεις, ακόμη και αν η αυτή η θέση παρατείνει τον πόλεμο και αυξήσει την απειλή για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Το 10% των 2.000 ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα έκριναν αποδεκτό για την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη για να επιτευχθεί ειρήνη, ενώ το 8% δήλωσε αναποφάσιστο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 77% των Ουκρανών που ζουν σε κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη αντιτάσσονται σε οποιαδήποτε παραχώρηση γης.

Amid foreign chatter about Ukraine making a peace deal or concessions to end Russia’s war against it, this new survey by Kyiv International Institute of Sociology: 82% of Ukrainians say NO territorial concessions should be made; just 10% back some. https://t.co/Vej0IDJ4ex pic.twitter.com/6GS6GHtKkB