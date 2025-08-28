Ουκρανία: Έφτασαν τους 12 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ισοπεδώθηκαν κτίρια

Αυξάνονται δραματικά τα θύματα της ρωσικής επιθέσης που έγινε τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Η περιοχή της Ουκρανίας που χτυπήθηκε περισσότερο από την ρωσική επίθεση ήταν το Κίεβο όπου μετρά 12 νεκρούς, 38 τραυματίες και τεράστιες ζημιές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα (28.08.2025) ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη ρωσική επίθεση, ενώ πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

Five more people have been injured in Kyiv, though that’s likely to rise, and I would be very surprised if the death toll stays at one.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/8uHCuhEura — Tim White (@TWMCLtd) August 28, 2025

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

«Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Video has surfaced capturing two rockets hitting a structure in Kyiv.



The Kyiv City Military Administration (KCMA) reported that as of 08:30, the tally of wounded has climbed to 45, with updates still ongoing. https://t.co/RkQCxjk33p pic.twitter.com/eUS6p57jhd — Inside the conflict (@Muhamma22474285) August 28, 2025

Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος.

Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου.

Kyiv Stadt, militärisches Ziel stimmt’s? Putin ist ein Kriegsverbrecherschwein du dumme Nuss pic.twitter.com/FYYIJX2t7V — Kyrylo muganov (@kyrylomuganov) August 28, 2025

«Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.