Επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους στην Ουκρανία 31 παιδιά αυτό το Σαββατοκύριακο έπειτα από μια μακρά επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους από τη Ρωσία ή την κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, όπου είχαν μεταφερθεί από κατεχόμενες περιοχές από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκλονιστικές για τα παιδιά που ήταν παράνομα στη Ρωσία και τις οικογένειές τους, που τα είχαν χάσει και τα περίμεναν στην Ουκρανία.

Μητέρες αγκάλιασαν γιους και κόρες καθώς διέσχιζαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία στην Ουκρανία την Παρασκευή (7.4.2023) μετά μια δύσκολη αποστολή διάσωσης που περιελάμβανε ταξίδια σε τέσσερις χώρες.

Τα 31 παιδιά επέστρεψαν στην Ουκρανία μετά την παράνομη μεταφορά τους στη Ρωσία από εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΜΚΟ Save Ukraine.

«Σήμερα υποδεχόμαστε άλλα 31 παιδιά που επιστρέφουν στα σπίτια τους, τα οποία είχαν μεταφερθεί παράνομα από Ρώσους από κατεχόμενα εδάφη», έγραψε ο Μίκολα Κουλέμπα, στέλεχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Τα παιδιά αυτά είχαν οδηγηθεί στη Ρωσία από τις περιοχές του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και της Χερσώνας, στη νότια, διευκρίνισε η οργάνωση, της οποίας βασική αποστολή είναι η καταπολέμηση του «εκτοπισμού» Ουκρανόπουλων, όπως το χαρακτηρίζει.

What a truly wonderful sight. It is obvious to all that Ukraine will never give up searching for, and finding, all abducted Ukrainian children. https://t.co/CTsFlmwej7