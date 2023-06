Ξεχειλίζουν από οργή αγανάκτηση και μίσος κατά της Ρωσίας οι κάτοικοι της Χερσώνας στην Ουκρανία μετά την έκρηξη στο φράγμα της Νόβα Καχόβκα που προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές στην περιοχή και οι… κατάρες τους δίνουν και παίρνουν.

«Καλός Ρώσος είναι ο νεκρός Ρώσος», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βίκτορ, κάτοικος της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, που βλέπει να αυξάνεται η στάθμη των υδάτων μετά την καταστροφή, τουλάχιστον τμηματική, ενός σημαντικού φράγματος σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από εκεί, σε περιοχή που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για την έκρηξη στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Νόβα Καχόβκα, μια μονάδα που χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της περιοχής και της προσαρτηθείσας Κριμαίας νοτιότερα, αλλά επίσης και για τη ψύξη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που επίσης είναι υπό κατοχή.

Για τους κατοίκους της Χερσώνας, που απελευθερώθηκαν από τη ρωσική κατοχή τον Νοέμβριο ύστερα από ουκρανική αντεπίθεση, εάν η πόλη τους απειληθεί από τα νερά από το φράγμα, ένας είναι ο υπαίτιος: η Ρωσία.

«Η πλημμύρα είναι μπροστά στα μάτια μας. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει από δω και πέρα. Καλός Ρώσος είναι ο νεκρός Ρώσος, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο», δηλώνει ο Βίκτορ.

Ο ίδιος μένει σε μια γειτονιά στις όχθες του Κοχέβα, παραποτάμου του Δνείπερου όπου η στάθμη του νερού έχει ανέβει κατά δύο ή τρία μέτρα σύμφωνα με τους κατοίκους με τους οποίους συνομίλησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Εδώ, οι αποθήκες, τα γκαράζ έχουν πλημμυρίσει. Το νερό αρχίζει και φθάνει πλέον και στα δρομάκια.

