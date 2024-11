Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ενθαρρυντικά νέα η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ – Χεζμπολάχ

«Πολύ ενθαρρυντικά νέα» οι ειδήσεις για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, πρώτα και κύρια για τον Λιβανέζικο και Ισραηλινό λαό που επλήγησαν από τις μάχες. σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι ο Λίβανος θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει την εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα χάρη στη μειωμένη επιρροή της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μια ανακούφιση στην καταστροφική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επαινώντας ταυτόχρονα τη Γαλλία και τις ΗΠΑ για τη μεσολάβησή τους.

The announced cease-fire between Israel and Hezbollah is very encouraging news.



First and foremost for the Lebanese & Israeli people affected by the fighting.



Lebanon will have an opportunity to increase internal security and stability thanks to Hezbollah’s reduced influence.