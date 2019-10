Παγωτό η Μέρκελ! Ποιός Φραντς;

Η Μέρκελ φάνηκε μπερδεμένη μιλώντας με την Βασίλισσα της Ολλανδίας όταν η τελευταία της είπε σε μια σύντομη κουβέντα που είχαν έξω από το κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η Βασίλισσα της Ολλανδίας της είπε ότι πρόσφατα εκφώνησε ομιλία για τα δικαιώματα των γυναικών και το γυνακείο κίνημα στην Γαλλία ( France) με την Μέρκελ να την κοιτάει απορημένη και να της λέει: «Ποιος Φράντς;»

So now you know how WWI might have started.

1914. Sarajevo summer day.

Two Bosnians having coffee.

One says: I really hate France.

Other says: I fully agree. Let me fix that!

First asks: Where are you going Gavrilo?

Rest is history. #France #Franzhttps://t.co/0EMOzpPjhh

— Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) October 1, 2019