Πάθανε η Susan Wojcicki, το πρώην «αφεντικό» του YouTube, σε ηλικία 56 ετών

Η Σούζαν Νταϊάν Γουτσίτσκι, πρώην CEO του YouTube, πρωτοπόρος της τεχνολογίας και από τους πρώτους υπαλλήλους της Google, πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 56 ετών.

Η Πολωνοαμερικανίδα Susan Wojcicki, συνέδεσε το όνομά της με το YouTube αλλά συμμετείχε και στην ίδρυση της Google το 1999.

Αργότερα ηγήθηκε της διαδικτυακής διαφημιστικής επιχείρησης της εταιρείας και τέθηκε επικεφαλής της αρχικής υπηρεσίας βίντεο της Google.

Μετά την επιτυχία του YouTube, η Γουτσίτσκι πρότεινε την εξαγορά του YouTube από την Google το 2006. Υπηρέτησε ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του YouTube από το 2014 έως το 2023.

«Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι την είδηση του θανάτου της Susan Wojcicki. Η αγαπημένη μου σύζυγος επί 26 χρόνια και μητέρα των πέντε παιδιών μας, μας άφησε σήμερα μετά από 2 χρόνια ζωής με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα» έγραψε σήμερα (10.08.2024) ο Dennis Troper σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Troper δήλωσε ότι η Wojcicki ήταν «όχι μόνο η καλύτερη φίλη και σύντροφός μου στη ζωή, αλλά και ένα λαμπρό μυαλό, μια στοργική μητέρα και μια αγαπημένη φίλη για πολλούς».

«Η επίδρασή της στην οικογένειά μας και στον κόσμο ήταν ανυπολόγιστη. Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά ευγνώμονες για το χρόνο που περάσαμε μαζί της», δήλωσε ο Troper.

