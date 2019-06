Ποια Μελάνια; Την Τερέζα Μέι την είδατε;

Η Τερέζα Μέι, η απερχόμενη πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει το δικό της στυλ ντυσίματος και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παπούτσια στην καθημερινότητά της. Όμως, το βράδυ της Δευτέρας (04/06/2019) η Τερέζα Μέι τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Φορούσε κόκκινες γόβες και μια μαύρη τουαλέτα η οποία στο τελείωμά της κατέληγε σε ένα φερμουάρ. Και εντάξει υπέρλαμπρη δεν μπορείς να την πεις αφού η κομμώτριά της δεν έβαλε τον καλύτερό της εαυτό για την περίσταση.

Η Βρετανίδα πολιτικός που περνάει την πιο δύσκολη πολιτικά φάση της ζωής της έκανε αίσθηση με την εμφάνισή της στο δείπνο προς τιμήν των Τραμπ και ίσως θα είναι η τελευταία της επίσημη δημόσια εμφάνιση σε ένα τέτοιο γεγονός οπότε την λες και ιστορική.

Δείτε τις φωτογραφίες στον λογαριασμό του Παλατιού στο twitter

The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall @ClarenceHouse The Duke and Duchess of Cambridge @KensingtonRoyal, The Duke of York and The Earl and Countess of Wessex are also in attendance at the #USStateVisit banquet at Buckingham Palace. pic.twitter.com/rSWSNV1FKn

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019