Αιματοβαμμένες παιδικές κουκέτες, σπίτια διαλυμένα και κακοποιημένες σοροί… Γροθιά στο στομάχι είναι οι εικόνες και οι μαρτυρίες για την επίθεση της Χαμάς στα Κιμπούτζ νότια του Ισραήλ το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος που συγκλονίζει εδώ και 13 ημέρες τη Μέση Ανατολή.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στα σπίτια οικογενειών και σε παιδικό σταθμό στο Κιμπούτζ Νιρ Οζ το πρωί του Σαββάτου 7.10.2023, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ισραήλ.

Ενώ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναμένουν σύντομα την εντολή για τη χερσαία επιχείρησή τους, οι εικόνες που βγαίνουν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν το πιο σκληρό πρόσωπο, αυτό της κτηνωδίας των τρομοκρατών.

Αιματοβαμμένες παιδικές κουκέτες, σπίτια με διάτρητους τοίχους από σφαίρες και μαρτυρίες για κακοποιημένες σορούς συνθέτουν ένα αποτρόπαιο και απάνθρωπο θέαμα.

Οι εικόνες από το πρακτορείο Reuters είναι σαν να σταμάτησε ο χρόνος για αυτές τις οικογένειες που… πιάστηκαν στον ύπνο κυριολεκτικά και μεταφορικά από τους ισλαμιστές της Χαμάς.

Αξιωματούχοι και εθελοντές της ΖΑΚΑ, της ανθρωπιστικής οργάνωσης του Ισραήλ που ερευνά και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τα θύματα της Χαμάς, περιγράφουν τη φρίκη που αντίκρυσαν στα σπίτια. Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 742 σκοτωμένοι Ισραηλινοί πολίτες.

Οι προσπάθειες ταυτοποίησης έχουν πραγματοποιηθεί από την αστυνομία, τον στρατό και τους εθελοντές της οργάνωσης ΖΑΚΑ. Αναφέρθηκε επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουν ταφεί 645 σκοτωμένοι Ισραηλινοί.

«Μπήκαν στο σπίτι μιας οικογένειας με 2 παιδιά, 6 και 7 ετών. Γονείς και παιδιά βασανίστηκαν. Τους έβγαλαν τα μάτια και τους έκοψαν τα δάχτυλα. Μετά, έφαγαν το φαγητό τους», είπαν μεταξύ άλλων οι εθελοντές.

