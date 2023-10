Όλα δείχνουν έτοιμα για μια χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το πρωί το Ισραήλ προειδοποίησε 1,1 εκατ. κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το Reuters με ενημέρωση από τον ΟΗΕ, ενώ λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε και από τον στρατό του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, o στρατός του Ισραήλ διέταξε σήμερα την εσπευσμένη απομάκρυνση «όλων των αμάχων» της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την έβδομη ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Σε ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε, ο Τσαχάλ ανέφερε πως ζητεί «την εσπευσμένη απομάκρυνση όλων αμάχων της πόλης της Γάζας από τα σπίτια τους από τον νότο για την ασφάλειά τους και να μετακινηθούν προς τη ζώνη νότια του Ουάντι Γάζα», μικρού ποταμού στο νότιο τμήμα της πόλης.

«Δεν θα επιτραπεί να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας παρά με νεότερο ανακοινωθέν», πρόσθεσε ο στρατός.

Διεμήνυσε ακόμη πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να μην πλησιάζουν τον «φράκτη» –το τείχος– που χωρίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα από την ισραηλινή επικράτεια.

🇵🇸🇮🇱 Israel is currently carrying out a MASSIVE airstrike on Gaza. pic.twitter.com/yqi0zBzfue — Censored Men (@CensoredMen) October 12, 2023

Παράλληλα, η Χαμάς κάλεσε ολόκληρο τον πλανήτη την Παρασκευή σε μια «Παγκόσμια ημερά οργής κατά του Ισραήλ».

Ο πρώην επικεφαλής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χάλεντ Μεσάαλ κάλεσε σε διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε όλον τον μουσουλμανικό κόσμο την Παρασκευή και τους λαούς των γειτονικών χωρών να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Οφείλουμε “να κατέβουμε στις πλατείες και τους δρόμους του αραβικού και του ισλαμικού κόσμου την Παρασκευή”, σημειώνει σε ηχογραφημένη δήλωσή του που εστάλη στο Reuters ο Μεσάαλ, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής του γραφείου της Χαμάς που είναι αρμόδιο για την παλαιστινιακή διασπορά.

BBC team, while reporting from Gaza, encounters dozens of their friends and neighbors among the injured and deceased at Al-Shifa Hospital. pic.twitter.com/sZBS5RhodJ — Clash Report (@clashreport) October 12, 2023

Ο Μεσάαλ, ο οποίος έχει έδρα το Κατάρ, προσθέτει ότι οι κυβερνήσεις και οι λαοί της Ιορδανίας, της Συρίας, του Λιβάνου και της Αιγύπτου έχουν μεγαλύτερο καθήκον να υποστηρίξουν τους Παλαιστινίους.

Στο νότιο τμήμα και η υπηρεσία του ΟΗΕ

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέφερε το επιχειρησιακό της κέντρο και το διεθνές προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές της δραστηριότητες και να υποστηρίξει το προσωπικό της και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προστατεύσουν όλους τους αμάχους που βρίσκονται στα καταφύγια της UNRWA περιλαμβανομένων των σχολείων», ανέφερε η υπηρεσία στην πλατφόρμα X.

🛑UNRWA relocated its central operations centre + international staff to the south to continue its humanitarian operations and support to its staff and Palestine Refugees in #Gaza

We urge the Israeli Authorities to protect all civilians in @UNRWA shelters including schools. — UNRWA (@UNRWA) October 13, 2023

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ενημερώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό πως κάπου 1,1 εκατ. Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας διατάχθηκαν να μετακινηθούν προς τον νότιο τομέα του θύλακα εντός 24 ωρών κι απηύθυναν έκκληση να «ακυρωθεί» η διαταγή αυτή.

«Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες», τόνισε Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν σθεναρή έκκληση οποιαδήποτε τέτοια διαταγή, αν επιβεβαιωθεί, να ακυρωθεί προκειμένου να αποφευχθεί να μεταμορφωθεί αυτή που είναι ήδη τραγωδία σε καταστροφή», πρόσθεσε.

They went from house to house.



Burned people alive.



Murdered entire families. Children. Babies.



We will not be silent.



May the memory of the victims of Kibbutz Beeri be a blessing.



📸 @bokeralmog pic.twitter.com/QVEAyzzMd8 — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 11, 2023

Κατά τον Ντουζαρίκ, η διαταγή αφορά τους πάντες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του ΟΗΕ και χιλιάδων ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του διεθνούς οργανισμού, κυρίως σχολεία, κέντρα υγείας και κλινικές.

Ντροπή λέει το Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν, χαρακτήρισε «ντροπή» την αντίδραση του διεθνούς οργανισμού στη διαταγή του ισραηλινού στρατού να φύγουν όσοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας ζουν βόρεια της κοινότητας Ουάντι Γάζα, κατηγορώντας τις υπηρεσίες του ότι «για χρόνια κάνουν τα στραβά μάτια» στη χρήση του άμαχου πληθυσμού ως ασπίδας και πολιτικών υποδομών για αποθήκευση όπλων.

«Αντί να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ πολίτες του οποίου σφαγιάστηκαν από τη Χαμάς και παρ’ όλ’ αυτά προσπαθεί να αποτρέψει το να πάθουν κακό άμαχοι, (ο ΟΗΕ) του κάνει κήρυγμα», πρόσθεσε ο πρεσβευτής.