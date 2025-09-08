Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Αγώνας επιβίωσης για τον Φρανσουά Μπαϊρού – Στο κοινοβούλιο η μάχη για τη ψήφο εμπιστοσύνης

Σε ηλικία 74 ετών, ο κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού και μακροχρόνιος σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν παίζει την πολιτική του επιβίωση. Η ομιλία του αναμένεται στις 15:00 στο γαλλικό κοινοβούλιο (16:00 ώρα Ελλάδας), πριν από την ετυμηγορία των βουλευτών το βράδυ. Σε περίπτωση ήττας, η αντιπολίτευση θα επικρατήσει και θα δώσει τέλος σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία από τον Ιανουάριο.

Ο Μπαϊρού επέλεξε να θέσει σε δοκιμασία την κυβέρνησή του πάνω σε ένα εκρηκτικό ζήτημα: το δημόσιο χρέος της Γαλλίας. Αυτό έχει πλέον ξεπεράσει τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 114 % του ΑΕΠ, ένα στοιχείο που τροφοδοτεί την αμφισβήτηση και εντείνει την πολιτική πίεση γύρω από τον πρωθυπουργό.