Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Αγώνας επιβίωσης για τον Φρανσουά Μπαϊρού – Στο κοινοβούλιο η μάχη για τη ψήφο εμπιστοσύνης

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού πρόκειται να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο για μια ψήφο εμπιστοσύνης που ενδέχεται να αποβεί μοιραία για την κυβέρνησή του
Στη Γαλλία, το σενάριο φαίνεται ήδη γραμμένο: αυτό μιας προαναγγελθείσας πτώσης. Εκτός θεαματικής ανατροπής, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να καταρρεύσει το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2025), στο τέλος μιας ψήφου εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκάλεσε. Ένα βήμα που ανοίγει μια νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας, τουλάχιστον μέχρι τον διορισμό του διαδόχου του. Πρόκειται για την 4η κυβέρνηση που πέφτει από την αρχή της δεύτερης θητείας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

15:12 | 08.09.2025

Σε ηλικία 74 ετών, ο κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού και μακροχρόνιος σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν παίζει την πολιτική του επιβίωση. Η ομιλία του αναμένεται στις 15:00 στο γαλλικό κοινοβούλιο (16:00 ώρα Ελλάδας), πριν από την ετυμηγορία των βουλευτών το βράδυ. Σε περίπτωση ήττας, η αντιπολίτευση θα επικρατήσει και θα δώσει τέλος σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία από τον Ιανουάριο.

Ο Μπαϊρού επέλεξε να θέσει σε δοκιμασία την κυβέρνησή του πάνω σε ένα εκρηκτικό ζήτημα: το δημόσιο χρέος της Γαλλίας. Αυτό έχει πλέον ξεπεράσει τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 114 % του ΑΕΠ, ένα στοιχείο που τροφοδοτεί την αμφισβήτηση και εντείνει την πολιτική πίεση γύρω από τον πρωθυπουργό.

