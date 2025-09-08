Πολιτική κρίση στη Γαλλία: «Η πτώση της κυβέρνησης είναι προαναγγελθείσα» λέει ο Φρανσουά Μπαϊρού, ολοκληρώνοντας την ομιλία του – Live η μάχη πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης

Στη Γαλλία, το σενάριο φαίνεται ήδη γραμμένο: αυτό μιας προαναγγελθείσας πτώσης. Εκτός θεαματικής ανατροπής, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να καταρρεύσει το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2025), στο τέλος μιας ψήφου εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκάλεσε. Ένα βήμα που ανοίγει μια νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας, τουλάχιστον μέχρι τον διορισμό του διαδόχου του. Πρόκειται για την 4η κυβέρνηση που πέφτει από την αρχή της δεύτερης θητείας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Live οι ομιλίες των αρχηγών κομμάτων στο γαλλικό κοινοβούλιο
Ο επικεφαλής των γάλλων Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό επιτίθεται σε Μακρόν και Μπαϊρού στην Εθνοσυνέλευση
«Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έπαψε να φτωχοποιεί τη χώρα», τόνισε ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ανοίγοντας την ομιλία του ενώπιον των βουλευτών. Κατά τον ίδιο, «υπάρχει μόνο ένας υπεύθυνος για τη συντριβή: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός του». Δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη διαδοχή.
Ο Βαλό κατηγόρησε το εκτελεστικό δίδυμο ότι αποφεύγει τις ευθύνες του, προτού κλείσει με τόνο πρόκλησης προς τον Εμανουέλ Μακρόν: «Είμαστε έτοιμοι, ας έρθει να μας βρει».
Η λίστα των ομιλητών μετά την ομιλία του Φρανσουά Μπαϊρού :
Μπορίς Βαλό (Σοσιαλιστικό Κόμμα), Λοράν Βοκιέ (Ρεπουμπλικανοί), Σιριέλ Σατελέν (Οικολόγοι), Μαρκ Φεσνό (MoDem, κεντρώο κόμμα), Πολ Κριστόφ (Horizons, κεντρώο κόμμα του Εντουάρ Φιλίπ), Λοράν Πανιφούς (Liot, κεντροαριστερά), Στεφάν Πο (Δημοκρατική και Ρεπουμπλικανική Αριστερά), Ερίκ Σιοτί (Ένωση Δεξιών για τη Δημοκρατία), Μαρίν Λεπέν (Εθνικός Συναγερμός), Γκαμπριέλ Ατάλ (Ensemble pour τη Δημοκρατία), Ματίλντ Πανο (Ανυπότακτη Γαλλία) και Φιλίπ Μπονκαρέρ (ανεξάρτητος βουλευτής).
«Η πτώση της κυβέρνησης είναι προαναγγελθείσα» λέει ο Φρανσουά Μπαϊρού, ολοκληρώνοντας την ομιλία του - Αρχίζουν οι ομιλίες των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων
Η χώρα έχει ανάγκη από «ενότητα», τόνισε ο Φρανσουά Μπαϊρού, ασκώντας κριτική στα «παζάρια» των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ο Φρανσουά Μπαϊρού προειδοποιεί για το χρέος και απορρίπτει φόρο στους πλουσιότερους
«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να σβήσετε την πραγματικότητα», δήλωσε από το βήμα ο Φρανσουά Μπαϊρού, υπενθυμίζοντας ότι το βάρος του χρέους, ήδη αβάσταχτο, θα γίνει ολοένα και πιο βαρύ.
Την ίδια στιγμή, απέρριψε την ιδέα ενός φόρου 2% στους πλουσιότερους που προωθείται από την Αριστερά στη Γαλλία: «Η Γαλλία χρειάζεται επενδυτές. Αυτοί που στοχοποιείτε έχουν μία πολύ απλή απάντηση: φεύγουν».
Φρανσουά Μπαϊρού: «Η υπερχρέωση θέτει σε κίνδυνο το ζωτικό προγνωστικό της Γαλλίας»
«Όλα αυτά τα ζητήματα συγκλίνουν σήμερα σε ένα κρίσιμο ερώτημα, από το οποίο εξαρτώνται τα πάντα και όπου διακυβεύεται το ζωτικό μας προγνωστικό», τόνισε ο Φρανσουά Μπαϊρού, αναφερόμενος στην «υπερχρέωση», την οποία υπολογίζει στα 3,415 τρισεκατομμύρια ευρώ.
«Η Γαλλία είναι εθισμένη στις δημόσιες δαπάνες»
Οι δημόσιες δαπάνες έχουν γίνει ένας «εθισμός», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός. Εξέφρασε τη λύπη του που η Γαλλία έχει αποκτήσει τη συνήθεια να χρηματοδοτεί τα πάντα με χρέος, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, της υγείας και των συντάξεων. Περισσότεροι από τους μισούς πιστωτές της Γαλλίας είναι ξένοι, τόνισε επίσης.
«Από το 2000 και μετά έχουμε γίνει μια χώρα που παράγει λιγότερο από τις άλλες»
«Η υστέρησή μας στην παραγωγή σε σχέση με τους πιο κοντινούς μας γείτονες, τους Γερμανούς ή τους Βέλγους, μετρημένη στο ΑΕΠ ανά κάτοικο, φτάνει το 15%», τόνισε ο Φρανσουά Μπαϊρού.
«Δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ιστορικό ζήτημα», λέει ο Φρανσουά Μπαϊρού στο γαλλικό κοινοβούλιο.
«Τα πολιτικά ζητήματα είναι αυτά που αφορούν τις επόμενες εκλογές, αλλά τα ιστορικά ζητήματα είναι αυτά που αφορούν την επόμενη γενιά», τόνισε.
Ο Φρανσουά Μπαϊρού ξεκίνησε την ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση
Ο κίνδυνος της πολιτικής αυτοκτονίας για τον Μπαϊρού, που απειλεί και τον Μακρόν
Ο Φρανσουά Μπαϊρού ερμηνεύει το χρέος της Γαλλίας ως «κατάρα» και επιλέγει ένα δημοψηφισματικής έμπνευσης, αλλά μονωμένο, παιχνίδι: την αίτηση ψήφου εμπιστοσύνης χωρίς συμμαχίες. Το εγχείρημα θεωρείται πολιτική αυτοκτονία που δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και τον Εμανουέλ Μακρόν.
Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη διαδοχή του Φρανσουά Μπαϊρού
Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης, ο Εμανουέλ Μακρόν καλείται να επιλέξει τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας. Τρία ονόματα «φαβορί» βρίσκονται στο τραπέζι:
Σεμπαστιάν Λεκορνού
Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων θεωρείται το φαβορί. Στα 39 του χρόνια, παραμένει σταθερός συνεργάτης του Μακρόν από το 2017 και έχει επιβιώσει σε όλους τους ανασχηματισμούς.
Ερίκ Λομπάρ
Ο υπουργός Οικονομίας είναι τεχνοκράτης με μακρά εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Θεωρείται «ήρεμη δύναμη» με ικανότητα διαπραγμάτευσης και διάθεσης για διάλογο.
Ζεράλ Νταρμανέν
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, πρώην συνεργάτης του Νικολά Σαρκοζί, είναι γνωστός για τις σκληρές θέσεις του σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Στα 43 του χρόνια, φέρεται να στοχεύει μακροπρόθεσμα στην προεδρία.
Η επιλογή του νέου πρωθυπουργού θα είναι καθοριστική για τη σταθερότητα της χώρας, τη στιγμή που η Γαλλία ετοιμάζεται για μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις τις επόμενες εβδομάδες.
Το πρόγραμμα της κρίσιμης συνεδρίασης για την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Παλαί Μπουρμπόν. Στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας), ο Φρανσουά Μπαϊρού θα εκφωνήσει δήλωση γενικής πολιτικής ενώπιον των βουλευτών, οκτώ μήνες μετά την άνοδό του ως πρωθυπουργός. Η ομιλία του, επικεντρωμένη στην επείγουσα ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και στη μείωση του δημόσιου χρέους, δεν έχει χρονικό περιορισμό. Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν θα διαβάσει το ίδιο κείμενο στη Γερουσία.
Μετά το τέλος της ομιλίας, τον λόγο θα πάρουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Καθεμία θα διαθέτει χρόνο ανάλογο με τη δύναμή της στην Εθνοσυνέλευση: από 10 λεπτά για τους Σοσιαλιστές ή τους Οικολόγους, έως 35 λεπτά για την ομάδα Ensemble, ενώ η Δεξιά Ρεπουμπλικανική και το Εθνικό Ράλι θα έχουν από 15 λεπτά. Παραδοσιακά, τον λόγο παίρνουν οι επικεφαλής των ομάδων – όπως η Μαρίν Λεπέν για το Εθνικό Ράλι ή ο Γκαμπριέλ Ατάλ για την ομάδα Αναγέννηση. Συνολικά αναμένονται πάνω από δύο ώρες παρεμβάσεων, πριν από την τελική απάντηση του πρωθυπουργού.
Η κρίσιμη στιγμή θα έρθει γύρω στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με την ψήφο εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις προτάσεις μομφής, εδώ αρκεί η απλή πλειοψηφία των εκφρασμένων ψήφων ώστε να παραμείνει η κυβέρνηση. Οι αποχές δεν υπολογίζονται. Η ψηφοφορία, δημόσια και ονομαστική, θα πραγματοποιηθεί σε παρακείμενες αίθουσες του ημικυκλίου για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας: μέσα σε μισή ώρα, οι βουλευτές θα περνούν για να ψηφίσουν «υπέρ», «κατά» ή «παρών». Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο Φρανσουά Μπαϊρού θα υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Από το 1958, το άρθρο 49-1 του Συντάγματος έχει χρησιμοποιηθεί 41 φορές από 22 πρωθυπουργούς, χωρίς ποτέ να οδηγήσει στην πτώση εκτελεστικής εξουσίας. Για τον Μπαϊρού, ιστορικό σύμμαχο του Μακρόν και ηλικίας 74 ετών, η ψηφοφορία μοιάζει ήδη με δοκιμασία πολιτικής επιβίωσης.
Σε ηλικία 74 ετών, ο κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού και μακροχρόνιος σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν παίζει την πολιτική του επιβίωση. Η ομιλία του αναμένεται στις 15:00 στο γαλλικό κοινοβούλιο (16:00 ώρα Ελλάδας), πριν από την ετυμηγορία των βουλευτών το βράδυ. Σε περίπτωση ήττας, η αντιπολίτευση θα επικρατήσει και θα δώσει τέλος σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία από τον Ιανουάριο.
Ο Μπαϊρού επέλεξε να θέσει σε δοκιμασία την κυβέρνησή του πάνω σε ένα εκρηκτικό ζήτημα: το δημόσιο χρέος της Γαλλίας. Αυτό έχει πλέον ξεπεράσει τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 114 % του ΑΕΠ, ένα στοιχείο που τροφοδοτεί την αμφισβήτηση και εντείνει την πολιτική πίεση γύρω από τον πρωθυπουργό.
