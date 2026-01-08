Πολιτικό σκάνδαλο στην Κύπρο: Σάλος από βίντεο με διαλόγους για μίζες στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο με βαριά σκιά πάνω στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη που φέρεται να εισέπραξε… μίζες για την προεκλογική του εκστρατεία το 2023.

Βίντεο που διέρρευσε σήμερα στην πλατφόρμα Χ δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο δημοσιεύεται ως «διαρροή» από τον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Can’t even describe what I just received!

BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Σύμφωνα με τον «Πολίτη» από το βίντεο προκύπτει ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα των συνομιλιών που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τα πιο πάνω πρόσωπα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρόσωπα που δημιούργησαν το βίντεο εμφανίστηκαν ως επενδυτές οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.