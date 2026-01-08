Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πολιτικό σκάνδαλο στην Κύπρο: Σάλος από βίντεο με διαλόγους για μίζες στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Οι αναφορές στα μετρητά και την υπέρβαση του ανώτατου ορίου χρηματοδότησης της εκστρατείας Χριστοδουλίδη
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης / REUTERS / Yiannis Kourtoglou / Pool

Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο με βαριά σκιά πάνω στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη που φέρεται να εισέπραξε… μίζες για την προεκλογική του εκστρατεία το 2023. 

Βίντεο που διέρρευσε σήμερα στην πλατφόρμα Χ δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο δημοσιεύεται ως «διαρροή» από τον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Σύμφωνα με τον «Πολίτη» από το βίντεο προκύπτει ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα των συνομιλιών που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τα πιο πάνω πρόσωπα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρόσωπα που δημιούργησαν το βίντεο εμφανίστηκαν ως επενδυτές οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Κόσμος
