Πολιτικός την.. αμόλησε την ώρα που έδινε συνέντευξη! Ακούστηκε δυνατά

Συγκεκριμένα είχε μια άτυχη στιγμή, που δυστυχώς γι΄αυτόν, έγινε αντιληπτή από όλους. Ο Έρικ Σουόλγουελ, λοιπόν, την ώρα που μιλούσε με τους παρουσιαστές που βρίσκονταν στο στούντιο του καναλιού έκανε ξαφνικά μία παύση στην ομιλία του και… αερίστηκε.

Ο θόρυβος ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής και ο ήχος πέρασε από το μικρόφωνο και ταξίδεψε σε όλα τα σπίτια!

Πάρτε μια μικρή γεύση για το τι ακολούθησε στο διαδίκτυο…

Not only is the .@ericswalwell fart on live tv indicative of what he says, representing his failed presidential campaign. It also resembles the nonsense #FakeImpeachment circus put on by .@RepAdamSchiff and .@SpeakerPelosi #fartgate #Hoax pic.twitter.com/nG0MIigYnB

— Rodney Howard-Browne (@rhowardbrowne) November 19, 2019