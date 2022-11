O στρατός της Πολωνίας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά την πτώση πυραύλου στο χωριό Πρζεβόντοφ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με θύματα δύο ανθρώπους.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν πως ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία για να αναχαιτίσει πυραυλική επίθεση της Ρωσίας, και έπεσε καταλάθος στην Πολωνία.

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα είπε επίσης ότι σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για την προέλευση του πυραύλου, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ πιθανόν ρωσικής κατασκευής. Ωστόσο αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει αν εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία ή την Ουκρανία, μιας και οι δύο χώρες έχουν πυραύλους σοβιετο-ρωσικής κατασκευής.

The moment of today’s arrival in Poland was caught on camera!



UNCONFIRMED pic.twitter.com/Z2QIvEmNfK