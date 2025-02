Πώς Τραμπ και Πούτιν αιφνιδίασαν την Ευρώπη από το deal για την Ουκρανία

Τα πάνω κάτω ήρθαν στο παγκόσμιο διπλωματικό σκηνικό μετά το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία με την Ευρώπη να παρακολουθεί σε ρόλο παρατηρητή τις εξελίξεις.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν αιφνιδίασαν την Ευρώπη με την ανακοίνωση άμεσης έναρξης των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ξεκαθαρίζει ότι οι στόχοι της Ουκρανίας δεν θα επιτευχθούν

Το περιβόητο τηλεφώνημα που όλοι περίμεναν μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν έγινε και οι δύο άνδρες, στην πρώτη τους επίσημη τηλεφωνική επικοινωνία, συμφώνησαν για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η Ουκρανία και κατ’ επέκταση η Ευρώπη, θα κληθούν να πληρώσουν το μεγάλο τίμημα που θα προκύψει από τις συμφωνίες των δυο ηγετών.

«Ήρθε η στιγμή που Ευρωπαίοι και Ουκρανοί θα φοβούνται για μήνες, αν όχι για χρόνια» σχολιάζει το Politico υπονοώντας την συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και το σκληρό αλισβερίσι που θα ακολουθήσει.

«Τελικά ήρθε, ένα χειμωνιάτικο απόγευμα, καθώς το Κίεβο πάγωσε από τις χαμηλές θερμοκρασίες; η από το ξαφνικό ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που θα φέρει σοκαριστές επιπτώσεις τους συμμάχους της Ουκρανίας;» συνεχίζει το δημοσίευμα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά ζητήσει χρόνο για την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, καθώς αντιστέκονται στην ρωσική εισβολή, με τον Τραμπ να ανακοινώνει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να λέει στον ηγέτη της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εγκαταλείψει την ελπίδα να πάρει πίσω όλη τη γη που έχει καταλάβει η Ρωσία».

Σύμφωνα με το Politico ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε τη θέση των ΗΠΑ σε συνάντηση που είχε στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Χέγκσεθ είπε στους ομολόγους του χαρακτηριστικά ότι για την Ουκρανία η επιστροφή στα προ του 2014 σύνορα, δεν είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Κίεβο πρέπει να πάψει να διεκδικεί την περιοχή της Κριμαίας. Πρόκειται για την πιο ξεκάθαρη και ωμά διατυπωμένη δήλωση μέχρι στιγμής για την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θέλουμε, όπως εσείς, μια κυρίαρχη και ευημερούσα Ουκρανία. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας ότι η επιστροφή στα προ του 2014 σύνορα της Ουκρανίας είναι ένας μη ρεαλιστικός στόχος», είπε ο Χέγκσεθ στη συνάντηση περισσότερων από 40 χωρών που βοηθούν την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της ρωσικής εισβολής.

«Το να κυνηγάμε αυτόν τον απατηλό στόχο το μόνο που κάνει είναι να παρατείνει τον πόλεμο και να προκαλεί περισσότερα δεινά», πρόσθεσε.

Μουδιασμένα αντέδρασε η ΕΕ στο τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν και τη συμφωνία για έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ουκρανία.

Oι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν στο Παρίσι την Τετάρτη (12.02.2025), λέγοντας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία θα απαιτούσε τη συμμετοχή του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του. Η στρατηγική του Τραμπ έφερε αμηχανία στους ευρωπαίους διπλωμάτες που προσπαθούσαν να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες των ανακοινώσεων του Χέγκσεθ και του Τραμπ για να δουν πώς θα αντιδράσουν.

Η ωμή αλήθεια είναι ότι -σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον- οι σχέσεις με τον νέο Λευκό Οίκο είναι τόσο κακές που είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας δημοσίευσε στο X:

«Η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι άνευ όρων» καθώς ξεκινούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Προτεραιότητά μας πρέπει τώρα να είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας και η παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Ukraine’s independence and territorial integrity are unconditional.



Our priority must now be strengthening Ukraine and providing robust security guarantees.



In any negotiation, Europe must have a central role.



Our Weimar+ statement ↓ pic.twitter.com/PfdvQ4UND1