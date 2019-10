Πουλάει… τρελίτσα ο Τραμπ! Επιλογές… τηλεπαιχνιδιού ενώ βρέφη σκοτώνονται!

Νέο «χτύπημα» του Τραμπ στο Twitter που δείχνει να ζει στον κόσμο του!

Νωρίτερα, ως άλλη… Μητέρα Τερέζα δήλωνε πως δεν θέλει τους πολέμους, «ξεχνώντας» (;) ήδη πως εκείνος είναι που έδωσε το «πράσινο φως» στον Ερντογάν για να «μπουκάρει» στην Συρία.

Κι ενώ ήδη οι εικόνες με το νεκρό βρέφος «παγώνουν» τον κόσμο, ο Πλανητάρχης επανέρχεται με… αμπελοφιλοσοφίες στο Twitter.

Γράφει συγκεκριμένα ο Τραμπ:

«Νικήσαμε 100% τον ISIS και πλέον δεν έχουμε καθόλου στρατεύματα στην περιοχή στην οποία επιτίθεται η Τουρκία, στην Συρία. Κάναμε την δουλειά μας τέλεια! Τώρα η Τουρκία επιτίθεται στους Κούρδους, με τους οποίους πολεμούν εδώ και 200 χρόνια…

Έχουμε μία από τις τρεις επιλογές: Να στείλουμε χιλιάδες στρατιώτες και να νικήσουμε με πόλεμο, να χτυπήσουμε την Τουρκία πολύ σκληρά με οικονομικά μέσα και κυρώσεις, ή να μεσολαβήσουμε για μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων«!

Όχι μόνο επιχαίρει, αλλά… δίνει και διαθέσιμες επιλογές ΤΩΡΑ που ο πόλεμος ξεκίνησε και άμαχοι στκοτώνονται….

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019