Πούτιν – Ζελένσκι: Που θα μπορούσαν να συναντηθούν για τη σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο, για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά παραμένει ασαφές το πού ακριβώς θα μπορούσαν να συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής τοποθεσίας για την πιθανή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ρώσο ομόλογό του – κάτι που έχει υποστηρίξει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σημαίνει ότι οι προορισμοί περιορίζονται σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης.

Ο Τραμπ εξήγησε στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή του Fox News, Μαρκ Λέβιν: «Βρίσκονται στη διαδικασία οργάνωσής του», προτού εκφράσει αμφιβολίες για το αν θα παρευρεθεί σε τέτοιες συνομιλίες. «Τώρα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να συναντηθούν χωρίς εμένα. … Αν χρειαστεί, θα πάω».

Όταν ρωτήθηκε πώς εξισορροπεί τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, είναι μάλλον θέμα ενστίκτου παρά διαδικασίας. Έχω ένστικτο».

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη Ρωσία ότι προγραμματίζεται πιθανή διμερής συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, σύμφωνα με το Independent.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί «βήμα προς βήμα, σταδιακά, ξεκινώντας από το επίπεδο των εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια περνώντας από όλα τα απαραίτητα στάδια».

Ακολουθούν οι πιθανοί προορισμοί όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι:

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες στη Βουδαπέστη, μετά από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βουδαπέστη αποτελεί βασικό προορισμό για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το 1994, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν και τον ηγέτη της Ουκρανίας Λεονίντ Κραβτσούκ.

Την εποχή εκείνη, η Ουκρανία έλαβε διαβεβαιώσεις για την εδαφική της ακεραιότητα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες όμως δεν είχαν καμία σημασία όταν ο Πούτιν εξαπέλυσε την επίθεσή του 20 χρόνια αργότερα.

«Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να βρω άλλο μέρος», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Όρμπαν, που παραμένει ο στενότερος σύμμαχος του Πούτιν στην Ευρώπη, υποστηρίζει εδώ και καιρό την έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο ηγέτη.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι η στρατηγική της απομόνωσης έχει αποτύχει», δήλωσε την Τρίτη μετά από συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει λύση στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο μέτωπο· μόνο οι διπλωματικές προσπάθειες μπορούν να φέρουν λύση».

Γενεύη, Ελβετία

Η Ελβετία, γνωστή για την ουδετερότητά της, δήλωσε ότι θα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον Πούτιν για οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι είναι συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ιγνάτσιο Κάσσης δήλωσε στον ελβετικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRF ότι, εφόσον ο Πούτιν έρχεται με ειρηνευτικούς σκοπούς, η χώρα θα μπορούσε να τον υποδεχτεί.

«Αυτό έχει να κάνει με τον διπλωματικό μας ρόλο, με τη διεθνή Γενεύη ως (ευρωπαϊκή) έδρα των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Κάσσης στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη Γενεύη ως πιθανή τοποθεσία για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου Τραμπ, του Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσινγκτον.

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι η Κωνσταντινούπολη είχε επίσης αναφερθεί ως πιθανός τόπος συνάντησης των δύο ηγετών, καθώς στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στην πόλη.

Την Τετάρτη, ο Τούρκος ηγέτης Ταγίπ Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν για να συζητήσουν την Ουκρανία και τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Μόσχα, Ρωσία

Κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Πούτιν φέρεται να πρότεινε την μάλλον απίθανη τοποθεσία της Μόσχας για συνομιλίες με την Ουκρανία.

Ωστόσο, τόσο ο Ζελένσκι όσο και οι ΗΠΑ απέρριψαν αμέσως την ιδέα, όπως ήταν αναμενόμενο.

Μινσκ, Λευκορωσία

Ο εκπρόσωπος του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωσε ότι το Μινσκ είναι έτοιμο να μεσολαβήσει σε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Λευκορωσία, που συνορεύει με τη Ρωσία και την Ουκρανία, διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν. Οι σχέσεις της χώρας με την Ουκρανία έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Που συναντήθηκαν τελευταία φορά ο Ζελένσκι και ο Πούτιν;

Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο από το 2019, όταν συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν το τέλος των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ντονμπάς.

Η Σύνοδος Κορυφής της Νορμανδίας, που οργανώθηκε από Γάλλους, Γερμανούς, Ρώσους και Ουκρανούς διπλωμάτες, πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο έτος της θητείας του Ζελένσκι, αφότου ανέλαβε την προεδρία νωρίτερα εκείνο το έτος.

Έγιναν συμφωνίες για την απόσυρση των στρατευμάτων από περιοχές της περιοχής του Ντονμπάς μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2020 και συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης για τις εκλογές στις κατεχόμενες περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, με σχέδια για την επανένταξη του εδάφους στο υπόλοιπο της Ουκρανίας.

Ωστόσο, μετά τις συνομιλίες, οι δύο χώρες συνέχισαν να διαφωνούν σε θέματα που αφορούν την περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.