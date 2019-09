Πυροβολισμοί στην Ολλανδία – Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για νεκρούς!

Πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην Ολλανδία στην πόλη Ντόρντρεχτ, νωρίς σήμερα το απόγευμα, ανακοίνωσε η αστυνομία του Ρότερνταμ.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, αλλά η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο NOS ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη μέσα σε ένα σπίτι.

Στο σημείο έχουν επισπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα και ελικόπτερα της αστυνομίας και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

#Breaking: just in – At least 3 people shot to death and several other injured, when a gunmen opened fire at a house in #Dordrecht at the district of #Heimerstein in the #Netherlands. pic.twitter.com/VrHKcRq9ZL

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 9, 2019