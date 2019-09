Ρώμη: Μέγκαν Μαρκλ, Ιβάνκα Τραμπ, Κέιτι Πέρι μαζί σε γκλαμουράτο γάμο!

Το υπέλαμπρο «μυστήριο», με το έντονο βασιλικό χρώμα λόγω του πριγκιπικού ζεύγους Χάρι – Μέγκαν, τελέστηκε σε μια ιταλική βίλα με θέα την Ρώμη.

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ πέταξαν από τις ΗΠΑ για να βρεθούν μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων, μαζί με την Κέιτι Πέρι και τον σύντροφό της Ορλάντο Μπλουμ, τον Βρετανό παρουσιαστή Τζέιμς Κόρντεν και τις ξαδέλφες του Χάρι, πριγκίπισες Ευγενία και Βεατρίκη.

Meghan Markle and Ivanka Trump ― all awkward in Rome mutual wedding https://t.co/tysJS8EUi5 via @HuffPostEnt

— Jeffrey Evan Gold (@jeffgoldesq) September 20, 2019