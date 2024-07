Ρωσία: Άνδρας «έκοψε» το κεφάλι προτομής του Στάλιν στη Μόσχα

Ένας άγνωστος άνδρας έβγαλε το κεφάλι του Στάλιν από μία προτομή, που ήταν τοποθετημένη στη Μόσχα.

Ο άνδρας κατάφερε να «κόψει» το κεφάλι του Σοβιετικού δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν από την προτομή του που βρισκόταν σε ένα πάρκο σε πόλη περίπου 40 χιλιόμετρα από τη Μόσχα της Ρωσίας. «Το Σάββατο (20.07.2024), σε ένα πάρκο Ζβενίγκοροντ, ένας άνδρας, σε μη φυσιολογική κατάσταση, έκοψε το κεφάλι μιας προτομής του Στάλιν με μια βαριοπούλα», δήλωσε μια αστυνομική πηγή.

Η αστυνομία της περιοχής της Μόσχας ανέφερε στο Ria Novosti ότι ο ύποπτος καταζητείται από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ένα κανάλι στο Telegram που καλύπτει τοπικές ειδήσεις μετέδωσε ένα βίντεο που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να πλησιάζει ένα μνημείο κρατώντας ένα αμβλύ αντικείμενο και να το βαράει. Ακούγονται γέλια και φωνές στα ρωσικά σε αυτό το βίντεο.

Το Ostorojno Novosti δημοσίευσε μια φωτογραφία της προτομής του Στάλιν με το κεφάλι του να στέκεται δίπλα στους ώμους.

Ο ύποπτος φέρεται επίσης να προκάλεσε ζημιά και σε μια προτομή του Λένιν, στο ίδιο πάρκο, σύμφωνα με άλλη φωτογραφία που έδωσε αυτή η πηγή.

Russia: Man decapitated a Stalin statue with a sledgehammer while laughing maniacally in the Moscow suburb of Zvenigorod. pic.twitter.com/yjz9fE1tus