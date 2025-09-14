Ρωσία: Δύο εκτροχιασμοί τρένων σε διαφορετικά σημεία – Νεκρός ένας μηχανοδηγός

Μία σύμπτωση… ή και όχι, έγινε στην Ρωσία όπου δύο τρένα εκτροχιάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, Κυριακή (14/9/2025), σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Λένινγκραντ, στα δυτικά της χώρας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας μηχανοδηγός και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων.

Τα περιστατικά αυτά με τους εκτροχιασμούς των τρένων σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Σάββατο το βράδυ, σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

Συγκεκριμένα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν σημειωθεί πολλοί εκτροχιασμοί στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά.

«Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας Λένινγκραντ», ανέφερε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram για το σημερινό ατύχημα.

«Ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Παγιδεύτηκε στην καμπίνα και υπέκυψε στα τραύματά του στο ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε», πρόσθεσε.

In the Leningrad region of Russia trains are strangely derailing. In the Luzhsky district of St. Petersburg, a diesel locomotive derailed. Also in the Gatchinsky district, an electric locomotive derailed, killing the engineer and damaging the railroad tracks pic.twitter.com/XVdQ0NUfRw — raging545 (@raging545) September 14, 2025

/2. Derailed Russian train in St. Petersburg pic.twitter.com/657fOX0uwK — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 14, 2025

Ακόμα εμπορικό τρένο που μετέφερε 15 άδεια βαγόνια – βυτιοφόρα εκτροχιάστηκε σε μια περιοχή νοτιότερα χωρίς να υπάρξουν θύματα, είχε επισημάνει νωρίτερα ο Ντροζντένκο. «Οι ερευνητές διερευνούν την πιθανότητα δολιοφθοράς», πρόσθεσε.

A train carrying 15 fuel tanks derailed in St. Petersburg, Russia. It is reported that sabotage may have been the cause. pic.twitter.com/i3bOXSx5l4 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 14, 2025

Το Κίεβο γενικά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, αν και συχνά τις επικροτεί, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το σιδηροδρομικό της δίκτυο για τη μεταφορά στρατευμάτων και καυσίμων στις δυνάμεις της που πολεμούν στην Ουκρανία.