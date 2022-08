Τεράστιες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε μια περιφέρεια νοτιοανατολικά της Μόσχας. Το αποτέλεσμα ήταν η ρωσική πρωτεύουσα να γεμίσει ομίχλη και να πλημυρίσει από οσμή καμένου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας, 470 πυροσβέστες και 175 οχήματα, κυρίως τρία αεροσκάφη και ελικόπτερα, έχουν αναπτυχθεί για να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές στην περιφέρεια Ριαζάν, περίπου 250 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Greenpeace, που έχει παρουσία στο σημείο, οι πυρκαγιές επηρέασαν μια ζώνη άνω των 33.000 στρεμμάτων. Από την πλευρά του, ο προσωρινός κυβερνήτης της περιοχής Πάβελ Μάλκοφ έγραψε στην εφαρμογή Telegram χθες βράδυ πως τουλάχιστον 8.000 στρέμματα έχουν καεί.

