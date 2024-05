Ρωσία: Κατέρρευσε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ – Για επίθεση από την Ουκρανία κάνει λόγο ο κυβερνήτης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Ρωσία, όταν ένα ολόκληρο τμήμα πολυκατοικίας κατέρρευσε στην πόλη Μπέλγκοροντ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένα τμήμα πολυόροφου συγκροτήματος διαμερισμάτων, μέρος πολυκατοικίας, στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ κατέρρευσε, ενώ ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ σημείωσε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι πρόκειται για βομβαρδισμό των Ουκρανών.

Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ουκρανία αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ βίντεο από το σημείο δείχνει την πολυκατοικία να καταρρέει έπειτα από έκρηξη στη βάση της.

Another shot.

No falling objects, no missile.

Clearly, a detonation. pic.twitter.com/40Lfwh8wSQ