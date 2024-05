Ρωσία: Με λαμπρότητα η τελετή ορκωμοσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν – «Ψεύτη, κλέφτη και δολοφόνο» τον αποκάλεσε η Ναβάλναγια

Σε μια λαμπρή τελετή που μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε σήμερα για μια νέα εξαετή θητεία στη θέση του προέδρου της Ρωσίας.

«Ορκίζομαι (…) να σέβομαι και να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη, να σέβομαι και να προστατεύω το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Το να κυβερνώ τη Ρωσία, μια χώρα 140 εκατομμυρίων ανθρώπων, αποτελεί «ένα ιερό καθήκον», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του, αφότου ορκίστηκε για μια πέμπτη θητεία στην ηγεσία της χώρας του, επικεφαλής της οποίας είναι εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, απουσία οποιασδήποτε ανεκτής αντιπολίτευσης.

«Είναι μια μεγάλη τιμή, μια ευθύνη και ένα ιερό καθήκον», είπε ο Πούτιν, από την αίθουσα Αντρεγιέφσκι, στο Κρεμλίνο, στη Μόσχα.

🇷🇺 Powerful video of Putin arriving at his inauguration for his fifth term as president pic.twitter.com/lfOEmDMOgX