Στην περιοχή του Μουρμάνσκ, στη βορειοδυτική Ρωσία, συνετρίβη σήμερα ένα μαχητικό αεροσκάφος της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Την είδηση μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο TASS. Το MiG-31 κατέπεσε σε λίμνη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως το μαχητικό αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες προτού συντριβεί. Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν και είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Russian media reports that a military plane crashed in the Murmansk region, Russia.



The fighter jet fell into the lake and the pilots ejected, the media reported. pic.twitter.com/XXO9hCc8pp