Ροζ εφιάλτης για τον πρίγκιπα Ανδρέα – «Μου έγλειφε τα πόδια…»! video

Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς έχει αποκαλύψει πως όταν ήταν ανήλικη, είχε συνευρεθεί σεξουαλικά με τον πρίγκιπα Ανδρέα, μια κατηγορία την οποία τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν διαψεύσει.

Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη, η Βιρτζίνια περιγράφει πικάντικες λεπτομέρειες στο μπάνιο έπαυλης στο Λονδίνο, συνοδεία βότκας.

Το θύμα του Τζέφρι Επστάιν μιλώντας στο NBC ισχυρίζεται ότι στα 17 της γνώρισε τον πρίγκιπα Ανδρέα μέσω του Αμερικανού χρηματιστή.

“Ghislaine said, ‘He’s coming back to the house. And I want you to do for him (Prince Andrew) what you do for Epstein.’” Virginia Roberts Giuffre shares details about her previous encounter with Prince Andrew at Ghislaine Maxwell’s London townhome. pic.twitter.com/IZVYaIfdTt

— TODAY (@TODAYshow) September 20, 2019