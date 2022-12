Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τη μέρα που ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί δέχτηκε την επίθεση που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή του. Ο συγγραφέας, που συνεχίζει να αναρρώνει, έδωσε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα από το 15ο βιβλίο του.

Το απόσπασμα του βιβλίου του Σαλμάν Ρουσντί αποκάλυψε τη Δευτέρα το περιοδικό The New Yorker. Το περιοδικό ανέβασε το κεφάλαιο με τίτλο A Sackful of Seeds («Σακί γεμάτο σπόρους») του 15ου μυθιστορήματος του Ρουσντί, του Victory City («Πόλη της Νίκης»), που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο από τον εκδοτικό οίκο του, τον Penguin Random House. Πρόκειται για την «επική αφήγηση» γυναίκας τον 14ο αιώνα σε τμήμα της σημερινής Ινδίας, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο.

Το κείμενο τυπώθηκε στο τεύχος του περιοδικού με ημερομηνία εξωφύλλου 12η Δεκεμβρίου, που κυκλοφόρησε χθες.

Ο ίδιος ο Ρούσντι επιβεβαίωσε μέσω Twitter τη δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό του κεφαλαίου του βιβλίου του.

Ήταν η πρώτη φορά από την 9η Αυγούστου που ο συγγραφέας εκφράστηκε μέσω Twitter. Το είχε κάνει πριν από τέσσερις μήνες, απλά για να αναγγείλει την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου τον Φεβρουάριο του 2023.

The first extract from VICTORY CITY is published in ⁦@NewYorker⁩ today. https://t.co/Ve7GVfKGvU — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) December 5, 2022

Έχασε την όραση από το ένα μάτι και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ένα χέρι του

Τρεις ημέρες αργότερα, τη 12η Αυγούστου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Τσοτάκουα, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο 75χρονος συγγραφέας, παγκοσμίως γνωστός για το βιβλίο του Οι Σατανικοί Στίχοι, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον του από νεαρό που όρμησε πάνω του καθώς ετοιμαζόταν να πάρει τον λόγο.

Ο γεννημένος στην Ινδία βρετανός λογοτέχνης διακομίστηκε αμέσως σε νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και σε θεραπεία στις ΗΠΑ, όμως έχασε την όραση από το ένα του μάτι και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το ένα του χέρι, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ο λογοτεχνικός πράκτοράς του, ο Άντριου Γουάιλι.

Ο βασικός ύποπτος για την επίθεση, ο Χάντι Ματάρ, Αμερικανός με καταγωγή από τον Λίβανο, 24 ετών, συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση και δήλωσε αθώος σε προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία τον Αύγουστο σε δικαστήριο στη Μέιβιλ, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στη Δύση μεν, αλλά έγινε δεκτή με ικανοποίηση από εξτρεμιστές σε μουσουλμανικές χώρες, όπως ιδίως το Ιράν ή το Πακιστάν. Ο συγγραφέας, που έχει πάρει την αμερικανική υπηκοότητα και ζει τη Νέα Υόρκη εδώ και 20 χρόνια, διατρέχει κίνδυνο από το 1989, όταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είχε εκδώσει φετφά καταδικάζοντάς τον σε θάνατο.

Επισήμως, το Ιράν διέψευσε πως διαδραμάτισε οποιονδήποτε ρόλο στην ενέργεια αυτή. Εκπρόσωπος της διπλωματίας της Τεχεράνης ωστόσο επέρριψε την ευθύνη στον ίδιο τον συγγραφέα και τους υποστηρικτές του: «στην επίθεση εναντίον του Σαλμάν Ρουσντί, δεν θεωρούμε άξιο μομφής και καταδίκης κανέναν άλλον πέρα από τον ίδιο και τους υποστηρικτές του», είπε.