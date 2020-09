Χαμός με τους αρνητές του κορονοϊού που φαίνεται να πληθαίνουν και να… ξεθαρρεύουν. Αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία ινστιτούτο αισθητικής που καλεί την πελατεία να προσέρχεται χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης απέναντι στην πανδημία.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, το ινστιτούτο ομορφιάς “Skin Kerr Aesthetics – Hair and Beauty” , στην περιοχή του Merseyside, βρέθηκε στο στόχαστρο των χρηστών των social media επειδή καλούσε τις πελάτισσες να μην φοράνε μάσκα επειδή, δήθεν, δεν υπάρχει κορονοϊός!

Να σημειωθεί ότι την είσοδο του συγκεκριμένου ινστιτούτου “κοσμούσε” και αφίσα, που ανέγραφε: “Covid Free Salon. Όχι μάσκες, παίρνουμε μετρητά”.

Ωστόσο, μετά τα αρνητικά σχόλια από χρήστες, η επιχείρηση αναγκάστηκε να διαγράψει άρον – άρον την επίμαχη ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook.

Εξαγριωμένοι χρήστες έκαναν λόγο για “ανευθυνότητα” και καλούσαν την αστυνομία να κλείσει την επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή η υπεύθυνη του ινστιτούτου κατήγγειλε, τρομοκρατημένη, ανώνυμες απειλές για την ζωή της…

