Από 155 σεισμούς χτυπήθηκε η Ιαπωνία από τις 9:00 (ώρα Ελλάδας) το πρωί της Πρωτοχρονιάς μέχρι τις 2:00 τα ξημερώματα της 2ας Ιανουαρίου, όταν και χτύπησε ο σεισμός των 7,6 Ρίχτερ.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς που έγιναν στην Ιαπωνία είχαν ισχύ ανώτερη των 3,0 βαθμών, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν πάνω από 5 Ρίχτερ.

Ο μέχρι στιγμής —και ακόμη προσωρινός— απολογισμός των ιαπωνικών αρχών κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ανέφερε πως υπάρχουν πολλά θύματα. «Επιβεβαιώθηκαν πολύ μεγάλες ζημιές» καθώς και «πολυάριθμα θύματα», αφού «κτίρια κατέρρευσαν και (εκδηλώθηκαν) πυρκαγιές», δήλωσε ο Κισίντα. «Θα χρειαστεί να αποδυθούμε σε κούρσα με τον χρόνο» για να σωθούν ζωές, πρόσθεσε.

This is how the streets of Ishikawa in Japan looked after the 7.6 magnitude earthquake this morning 😨😨 pic.twitter.com/fvb4zejJeu