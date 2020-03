Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξειδικεύεται στην πρόληψη και τον έλεγχο νόσων όπως ο κορονοϊός.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει «αυξημένος» κίνδυνος να καταρρεύσει το σύστημα υγείας στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της επιδημίας του Covid-19, όπως αποκαλείται επίσημα ο κορονοϊός.

«Ο κίνδυνος να ξεπεραστούν οι δυνατότητες των συστημάτων υγείας στην ΕΕ/ΕΕΑ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός των επόμενων εβδομάδων θεωρείται υψηλός», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στη Σουηδία.

Η υπηρεσία καλεί τις χώρες μέλη της να θέσουν σε εφαρμογή σειρά μέτρων για να ανακόψουν την εξάπλωση του κορονοϊού. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η καραντίνα των επιβεβαιωμένων ή ύποπτων κρουσμάτων και η απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων.

Το ECDC συνιστά επίσης να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας στους χώρους εργασίας και να ακυρωθούν όλες οι μη αναγκαίες μετακινήσεις και συγκεντρώσεις. Μέτρα πρέπει να ληφθούν και στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένου και του κλεισίματός τους.

Τέλος, προτείνει την εφαρμογή μιας «υγειονομικής περιμέτρου» γύρω από τις κατοικημένες ζώνες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού.

Η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδη έγραψε στο Twitter ότι «περισσότερο από ποτέ» απαιτείται τώρα να ληφθούν μέτρα σε όλη την ΕΕ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. «Πολλές χώρες μέλη έχουν ήδη λάβει μέτρα, που επηρεάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και την οικονομία», παραδέχτηκε.

Only with aggressive containment action can we delay the transmission of #COVID19. Many Member States have already taken far reaching measures, impacting the daily lives of our citizens & economy. Such measures are more than ever necessary across EU according to #ECDC.